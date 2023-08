La campana dei mercati sta per inziare a suonare al ribasso? Ci siamo al 4 agosto!

Gli swing dei grafici dei principali listini azionari mondiali si stanno girando al ribasso. Non è ancora ribasso, e quindi non è stato generato un segnale di “fuga”, ma da ora in poi si dovrà osservare con grande attenzione quello che accadrà. La campana dei mercati sta per iniziare a suonare al ribasso? Ci siamo al 4 agosto! Questa è per i nostri algoritmi una data rilevante che dovrebbe lasciare spazio a un ribasso anche di un mese circa. La data precedente era stata quella del 6/7 aprile, che doveva rappresentare un punto di svolta rialzista proprio fino a questa data agostana.

I prezzi e il tempo

I prezzi che dovevano essere raggiunti entro il 4 agosto erano i seguenti:

Dax Future

16.790

Eurostoxx Future

4.535

Ftse Mib Future

29.980

S&P500

4.630/4.750.

Ci siamo molto vicini, anzi in alcuni casi sono stati centrati con grande precisione. Cosa accadrà da ora in poi? Il segnale ribassista di questi giorni non è ancora affidabile, e quindi si potrebbe ritornare nuovamente al rialzo. Per questo motivo i nostri oscillatori si sono “messi in una posizione di stand by”. Si attenderanno quindi ulteriori conferme proprio dalla seduta di contrattazione del 4 agosto, e poi da quella del 7.

La campana dei mercati sta per inziare a suonare al ribasso? I livelli da monitorare

Alle ore 19:38 della seduta di contrattazione del giorno 2 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.095

Eurostoxx Future

4.354

Ftse Mib Future

29.110

S&P500

4.525,53.

Cosa potrebbe far iniziare un ritracciamento?

Chiusure giornaliere inferiori a

Dax Future

16.085

Eurostoxx Future

4.331

Ftse Mib Future

28.935

S&P500

4.527.

Siamo molto vicini a questi livelli. Da domani quindi o si rimbalza o si inzia a scendere anche con una certa forza.

Vedremo cosa accadrà da oggi al 4 agosto. Questo è un momento nodale perchè siamo nel pieno di un turning point rilevante per l’intero anno. Attenzione, il massimo annuale in base ai nostri calcoli si dovrebbe formare fra il 30 novembre e la prima decade di dicembre.

