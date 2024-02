Azioni americane sottovalutate del 37% secondo gli analisti e appese a un supporto importante

Si è giunti su importanti resistenze di medio periodo e i listini americani sembrano affaticati. Cosa accadrà da ora in poi? A guardare i grafici l’inizio di un ribasso non sembrerebbe scontato, anzi alcuni oscillatori proprietari sembrerebbero dare una elevata probabilità a nuovi rialzi. L’aspetto più interessante dell’ultimo periodo è che di tanto in tanto si assiste a dei ritracciamenti intraday e questi “poi caricano le molle per nuovi rialzi”. Domani scadrà il setup più importante e a parer nostro deciderà le sorti fino al 7 marzo, scadenza del nostro primo setup annuale. Si ripartirà al rialzo e si romperanno le resistenze di un altro 2/3%, e poi si lascerà spazio ad un ribasso fino al 28 aprile e poi 20 maggio?. A questo punto dopo il forte rialzo da ottobre dello scorso anno sarebbe normale e fisiologico assistere ad un ritracciamento del 7/10%.

I nostri oscillatori previsionali danno con elevata probabilità che entro giugno possa essere ritestata l’apertura annuale. Una raccomandazione: queste sono prevsioni che si possono avverare o mneo, quello che conta sui mercati sono due cose: assecondare la tendenza e lasciarsi il margine di errore, quindi applicare il money management. Sui mercati può accadere sempre di tutto e possono sempre sorprendere in negativo. Ad esempio ci sono in circolazione azioni americane sottovalutate del 37% secondo gli analisti che stanno perdendo circa il 30% dai massimi raggiunti nel maggio del 2003. Ci riferiamo a Biogen (BIIB). Come è possibile che possa cacdere questo?

A volte i fondamentali di una società non aiutano, anzi spesso

C’è da chiarire un aspetto molto importante: ci sono azioni che continuano a scendere nonostante gli analisti le reputino sottovalutate. Biogen negli ultimi giorni prezza intorno ai 217 dollari per azione. Nel corso del 2023 ha segnato il minimo a 220,86 e il massimo a 319,76. Negli ultimi giorni si è appoggiata a una trend line rilevante. Questa su base giornaliera parte dai massimi segnati il 12 luglio 2023 e passa proprio dai livelli attuali. Si partirà quindi al rialzo? Non è detto, infatti un primo segnale rialzista verrebbe da una chiusura settimanale superiore ai 232,88 dollari. Secondo il consenso come riportato dalle riviste specializzate, le Biogen sono azioni americane sottovalutate del 37%.

Ecco lo schema riportato su Marketscreener:

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 33

Ultimo prezzo

217 USD

Prezzo obiettivo medio 301,7 USD

Differenza / Target Medio +37,70%.

In area 211 passa anche il POC (Punto di maggiore scambio di volumi) dell’anno 2022. Siamo in un’area dove iniziare un rialzo? Vedremo cosa accadrà.

