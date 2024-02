Spesso su quese pagine abbiamo spiegato che il nostro aproccio nasce dallo studio delle serie storiche. Non abbiamo fatto altro che studiare cosa è accaduto negli anni e se ci sono state delle ricorrenze. Infatti, si ritiene, forti anche dell’eperienza vichiana, che la storia tenda a ripetersi e che più o meno quello che è accaduto nel passato possa ripetersi nel futuro con le dovute varianti. Attenzione, il futuro e il presente potrebbe essere sorprendenti.

Potrebbero accadere cose impensabili, ma l’effetto sarà sempre lo stesso: rialzi o ribassi dei prezzi. I mercati si muovono come le stagioni, e come il ciclo economico, si passa da fasi di ribasso a quelle di rialzi. A volte dureranno più i ribassi, a volte i rialzi. Ecco cosa significa studiare la storia: capire che nel futuro ci saranno momenti negativi e momenti buoni, e nessuno si dovrebbe far trovare impreparato. Oggi, i mercati azionari sono a un punto decisivo di breve termine.

I ribassi sono una straordinaria occasione di acquisto

Ci sono stati molti ribassi negli anni. Abbiamo isolato nelle serie storiche alcuni pattern che si sembrano interessanti. Infatti, abbiamo trovato quasi una costanza:

nei primi 2/3 anni del decennio solitamente i mercati scendono e poi salgono fra alti e bassi fino al nono/decimo anno.

Per quanto riguarda i mercati americani abbiamo visto che il ciclo presidenziale presenta delle costanti:

si scende nei primi 2 e si sale negli altri 2. Il miglior anno per rendimento è stato quasi sempre il terzo (da vicino abbiamo visto cosa è accaduto cle 2023 con un rialzo superiore al 20%).

I ribassi sono durati di media anche 24/36 mesi, in alcuni casi anche molti anni. C’è però una costante: le Borse mondiali diversificate in base al PIL nel lungo termine sono sempre risalite.

I mercati azionari sono a un punto decisivo: come mantenere il polso della situazione

La seduta di contrattazione del 20 febbraio dei listini azionari si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.143

Eurostoxx Future

4.777

Ftse Mib Future

31.777

S&P500

5.005,57.

Per il momento il trend rialzista rimarrà tale fino a quando in chiusura giornaliera e poi settimanale non si assisterà alla fomazione di livelli inferiori ai seguenti:

Dax Future

16.847

Eurostoxx Future

4.671

Ftse Mib Future

31.050

S&P500

4.920.

Vedremo cosa accadrà da ora in poi. Un ultimo cosiglio: chi ha letto questi paragrafi deve sapere che in futuro ci saranno rialzi e ribassi e saranno nell’ordine delle cose. Come fare tesoro? Semplice, non farsi trovare impreparato. E come fare? Capire bene la propria propensione al rischio, e avere una strategia che tenga conto che tutto può accadere. Diversificare potrebbe essere una buona soluzione ma anche seguire un adeguato money management.

