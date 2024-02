Wall Street continua a mostrare forza e a disegnare minimi e massimi crescenti. I dati macroeconomici predittivi e contingenti continuano a mostrare che lo scenario per l’economia potrebbe essere il soft landing. Se questi verranno confermati nel corso di questo mese, potrebbero far rivedere le politiche sui tagli dei tassi da parte della FED. Ricordiamo che quasi l’80% degli investitori ritiene che nel meeting di maggio la Banca centrale americana taglierà i tassi. Una pplitica espansiva, che sempre secondo milti, potrebbe essere solo all’inizio di ulteriori tagli. Cosa può fare un investitore in questi contesti? Ci sono azioni americane che potrebbero essere all’inizio di un rialzo e che secondo gli analisti sono sottovalutate del 46% circa. Ci riferiamo a First Solar (FLSR).

Un mio maestro diceva che quando si investe sui mercati non si dovrebbero leggere i dati ma guardare soltanto i grafici. Attenzione però, guardare senza pensare, e sapere che i mercati sono sorprendenti. Cosa si dovrebbe attenzionare? In caso di tendenza rialzista, monitorare fino a quando verranno segnati minimi e massimi crescenti sul time frame che si analizza e trada. Per il trend ribassista, minimi e massimi decrescenti.

Ora andremo a vedere come si stanno muovendo alcune azioni americane e come vengono valutate dagli analisti come risulta dalle riviste specializzate del settore.

Le First Solar sono azioni americane che potrebbero essere all’inizio di un rialzo: doppio minimo?

Una figura ritenuta molto importante dagli analisti tecnici è il doppio minimo, ovvero quando i prezzi si fermano a distanza di un certo tempo sullo stesso punto e da quei livelli ripartono al rialzo. Nel momento in cui scriviamo le quotazioni sono in area 156,71 dollari circa.

Fra la settimana del 6 novembre 2023 e quella del 6 febbraio 2024, i prezzi si sono fermati in area 135. Questa figura verrebbe confermata con il superamento di 177,89, massimo toccato nella settimana dell’1 gennaio. Per il momento, il supporto che mantiene in essere questo pattern railzista è area 135.

Come valutano gli analisti queste azioni?

Sulle riviste specializzate leggaimo i seguenti giudizi:

Buy di consenso con 31 raccomandazioni e target 222,2 dollari.