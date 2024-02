Solitamente il mese di febbraio non ha mai segnato, anzi quasi mai, il massimo annuale. Qualcuno incomicia a prevedere forti scossoni al ribasso, forse sono gli stessi che continuano a dirlo da mesi. Prima o poi questi mercati lasceranno spazio a ritraccaimenti fisologici. Rimane nelle logiche della fisica che qualsiasi movimento prima o poi ritorna sui suoi passi o su una buona parte di essi. Oggi scade un setup mensile, i prossimi lo faranno il 20 e poi il 29 febbraio. Cosa attendere da ora in poi? Inizia una nuova settimana per i mercati: ci sarà rialzo o ribasso?

Tendenza rialzista

I nostri studi sulle serie storiche dal 1898 ad oggi ci fanno ritenere che quanto indicato dalle nozioni dell’analisi tecnica sia la vera strada da seguire. Trend is your friend, non si deve andare contro la tendenza ed assecondarla. Oggi e dobbiamo dire purtroppo, molti continuano a seguire soltanto le previsioni infischiandosene di queste regole. Forse uno dei motivi, insieme alla avidità, paura, eccesso di ottimismo, e alla mancanza di ragionevolezza, sono i veri motivi che portano l’80% dei traders a perdere soldi, in alcuni casi fino ad azzerare i propri portafogli.

Inizia una nuova settimana per i mercati: rialzo o ribasso da ora in poi?

I listini azionari hanno chiuso la seduta di contrattazione del 9 febbraio ai seguenti prezzi:

Dax Future

16.989

Eurostoxx Future

4.731

Ftse Mib Future

31.279

S&P500

5.026,61

Da alcune settimane si continuano a segnare minimi e massimi crescenti. Il trend, quindi, continua a essere rialzista. Cosa inizierebbe a far cambiare questi swing in corso? Sedute giornaliere e poi settimanali inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

16.900

Eurostoxx Future

4.629

Ftse Mib Future

30.945

S&P500

4.891.

Per il momento, fino a prova contraria, non si deve far altro che assecondare questa tendenza. Il consiglio che fa vincere e sopravvivere sui mercati? Seguire la tendenza, assecondarla, mettere in Borsa i soldi che si possono perdere ed operare sempre con le probabilità a favore.