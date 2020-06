Azionario di qualità senza esporsi troppo: ecco i consigli ed esempi pratici per gli investimenti del Larry portafoglio. Vediamo cosa significa e cosa fare.Sul mercato ci sono molto ottimi investitori. Alcuni di essi, poi, sono realmente grandi. Non sono molti, chiaramente, ma coloro che rientrano in questa categoria sono davvero su un piedistallo a parte. Tra questi c’è sicuramente Larry E. Swedroe, socio e direttore della ricerca di Buckingham Strategic Wealth, membro indipendente della BAM Alliance.

Swedroe è famoso per il Larry Portfolio. Che cos’è? E’ una tipologia di portafoglio lazy, ossia “pigro”. Un portafoglio da acquistare e da non toccare più. Un portafoglio

ben equilibrato, simile per certi versi al Permanent Portfolio di Ray Dalio ed al Butterfly Portfolio, di cui parleremo prossimamente. Un portafoglio buono quanto il Portafoglio Perfetto, di cui abbiamo recentemente parlato in questo articolo. Swedroe ha popolarizzato questo portafoglio nel suo libro, “Reducing the Risk of Black Swans: Using the Science of Investing to Capture Returns with Less Volatility”.

La semplice idea di base di questo portafoglio è che non sia necessario essere esposti molto all’azionario per avere delle ottime performance. Basta che la percentuale di azionario presente nel portafoglio sia di qualità. E Swedroe ha trovato questa qualità nei mercati emergenti e nelle small cap, cioè le aziende a piccola capitalizzazione. Queste tipologie di azioni sono molto più aggressive, tecnicamente, di titoli a più ampia capitalizzazione. Potrebbero perciò dare un grande ritorno. In questo modo la parte di azionario viene contenuta, in termini percentuali. Ecco un reale consiglio ed esempio pratico di portafoglio. Vediamo come è composto il Larry Portfolio.

Per coloro che fossero interessati a replicarlo, il Larry Portfolio è esposto al mercato azionario per il 30% e da quello obbligazionario al 70%. Può essere replicato con solo 4 ETF, che sono i seguenti.

15% iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

7,5% SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

5% iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

70% iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

Il portafoglio viene ribilanciato annualmente, e reinveste i dividendi. Parliamo adesso di performance. Negli ultimi 10 anni, questo portafoglio ha fornito una performance annualizzata del +4,43%. Dal momento della sua creazione, nel gennaio 1995, il portafoglio ha garantito, al 31 maggio 2020, una performance annualizzata del 6,87%. In termini pratici, 10.000 $ investiti nel 1995 ne varrebbero oggi 52.649,62.