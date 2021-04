Realizzare un buon profilo Instagram, non è così difficile come si pensa. Tutt’altro, per avere un buon feed basta rispettare delle semplici direttive. Quando si apre un nuovo profilo, l’intento è che questo sia visitato da più persone possibili. Per raggiungere lo scopo bisogna prendere in considerazione tutti quegli elementi che a prima vista sembrano marginali. Per esempio l’utilizzo dei colori. Avere un feed armonioso e curato, niente può essere lasciato al caso. Avere un profilo Instagram creativo è possibile seguendo alcune semplici regole alla portata di tutti.

Il Layout

Il primo passo è scegliere il layout della propria home page. Si tratta di selezionare tra i 9 layout disponibili su Instagram, il più adatto a noi. Scegliere un buon layout non è di secondaria importanza, ma il primo strumento per catalizzare l’attenzione dei followers.

Scegliere i colori

Qui entra in gioco il tuo di personalità o di carattere che si vuole imprimere al proprio canale social. Non c’è un theme più valido di un altro e anche in questo caso la scelta è vastissima. Si può imprimere un mood più dark, o più vintage. L’importante, è sceglierne un theme che si adatti alle proprie esigenze e al messaggio che si vuole mandare.

Che tematica si vuole dare ai post?

Avere un profilo Instagram creativo è possibile seguendo alcune semplici regole alla portata di tutti. Una di queste regole è la selezione di una tematica precisa. Non esiste un tema giusto. Il tema deve essere scelto, in base a ciò che interessa da vicino. Imprimere un carattere ed essere individuabili in mezzo alla folla è la cosa più importante.

La successione dei post

Fare ordine e dare una logica al proprio profilo è funzionale al successo di quest’ultimo. Avere un feed ordinato, rende più appetibile, agli occhi dei visitatori, il proprio canale social. È possibile pubblicare post separati l’uno dall’altro, l’importante è che siano legati da un unico fil rouge. E questo fil rouge è la tua personalità.