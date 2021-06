Siamo ormai diventati dei maestri della pasticceria. Abbiamo perfezionato la nostra ricetta per realizzare dei cupcake squisiti. Ma si sa, per completare il tutto la decorazione è importante. Sia per i cupcake monoporzione, che per piccole torte da servire agli amici. Tanto tempo passato con in mano la sac à poche per creare ghirigori da favola. Poi però, arriva il momento di trasportare le nostre creazioni. Per una festa da amici, un pranzo dai suoceri, o anche solo un picnic in montagna. E puntualmente arrivati a destinazione, i nostri dolci sono un po’ spiaccicati. E ore di lavoro sono andate in fumo.

L’incredibile e semplicissimo trucco da provare subito per trasportare i nostri dolci e cupcake senza rovinarli o spiaccicarli

Abbiamo provato ad acquistare un’alzatina con il coperchio. Ma non sempre i nostri dolci sono così grandi. E quindi anche sull’alzatina non sono stabili per il trasporto. Si potrebbero acquistare le scatole e le confezioni che usano le pasticcerie. Ma non è una soluzione pratica e sicuramente non economica. E diciamocelo, neanche molto ecologica. Quindi come possiamo proteggere i nostri dolci durante il trasporto?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Basta un contenitore ermetico

I classici contenitori con coperchio che abbiamo tutti in casa. Per questo trucco sono più indicati quelli in plastica o silicone. Solo per una questione di peso magari è meglio non usare quelli di vetro. Ora capiamo prima le dimensioni della nostra torta o il numero dei cupcake. È importante che stiano ben fermi e non ci sia troppo spazio vuoto. Ma non devono neanche essere troppo ammassati. Ora, normalmente andremmo ad inserire i dolci nel contenitore e richiuderlo con il coperchio. E invece no, dobbiamo fare tutto il contrario.

Usiamo il coperchio come se fosse un vassoio. Disponiamo i cupcake sul coperchio con il lato che si incastra nel contenitore rivolto verso l’alto. Distanziamoli per bene. Dopodiché richiudiamo mettendo sopra il contenitore. Assicuriamoci che la chiusura sia perfetta, facendo un po’ di pressione. E il gioco è fatto.

Ecco l’incredibile e semplicissimo trucco da provare subito per trasportare i nostri dolci e cupcake senza rovinarli o spiaccicarli. Così potremo disporli senza rischiare di rovinare le decorazioni. E niente più panna spiaccicata sul coperchio.

Approfondimento

Con questo trucco geniale sforneremo sempre dei cupcake impeccabili.