La menopausa comporta un aumento del grasso viscerale e una maggiore esposizione al rischio cardiovascolare e di osteoporosi. Ecco il regime alimentare.

Quando la donna si avvicina alla menopausa è davvero un problema. Iniziano disagi di ogni tipo, tra cui l’aumento di peso. Quest’ultimo, in particolare, è dovuto all’aumento del grasso viscerale, legato ad una diversa distribuzione dei lipidi. A determinare questa trasformazione è la riduzione di estrogeni. Ciò significa che, se anche si conservassero le medesime abitudini alimentari, si prenderebbe peso più facilmente. Ciò soprattutto per quanto riguarda gli accumuli all’altezza del girovita.

Con la menopausa muta, dunque, il metabolismo, in quanto la riduzione di ormoni determina una maggiore difficoltà di bruciare calorie e perdere peso. La questione dell’aumento di peso, però, non ha una rilevanza solo sul piano estetico ma anche della salute. Vediamo, dunque, perché e come contrastare le conseguenze della menopausa, ricorrendo alla giusta alimentazione.

Rischi legati all’aumento di peso

Con la menopausa, si assiste ad una maggiore difficoltà a bruciare grassi, con il correlato rischio, consistente nelle alterazioni glicemiche. A ciò si aggiunge anche un fenomeno che è quello della rallentamento del transito intestinale. In più c’è una maggiore predisposizione alle intolleranze alimentari.

Altre conseguenze rilevanti legate al calo degli estrogeni sono: l’aumento del rischio cardiovascolare, cioè una maggiore esposizione a infarti, ictus cerebrali e ipertensione. In più, aumenta il rischio delle malattie osteoarticolari, in particolare dell’osteoporosi. Quindi, non è solo l’aumento di peso durante la menopausa a dover preoccupare, ma tutte le altre conseguenze, connesse o meno allo stesso. Vediamo, adesso, però, come comportarsi per contrastare al meglio questo cambiamento del corpo ed, in particolare, quale alimentazione adottare.

Aumento di peso durante la menopausa e cosa mangiare per contrastarlo

La prima cosa da fare durante la menopausa è quella di assumere un regime dietetico controllato. In proposito, è consigliabile preferire i cibi integrali, in quanto più ricchi di fibre, vitamine e sali minerali. Vanno, poi, ridimensionati del tutto alimenti salati e piatti grassi. Inoltre, occorre stare attenti ad avvalersi di una buona idratazione, con almeno 1,5 litri di acqua giornalieri. Occorre, altresì, introdurre maggiori quantitativi di: verdura, legumi, cereali integrali e frutta. Essi, infatti, oltre a favorire il senso di sazietà, aiutano la motilità intestinale, come detto pregiudicata durante la menopausa. Detti cibi contribuiscono ad un buon controllo glicemico e riducono il rischio dell’aumento di peso.

A tutto ciò, va aggiunta l’attività fisica regolare. Infine, potrebbe essere valida una terapia ormonale sostitutiva, sia per contrastare l’osteoporosi che le malattie cardiovascolari. Un’appropriata terapia ormonale, infatti, può aumentare la vita media e migliorare, in modo significativo, la qualità stessa della vita.