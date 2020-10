Le famiglie stanno vivendo giorni difficili per l’emergenza sanitaria: aumenta la paura e scende la voglia di mutui e surroghe. La crescente preoccupazione sta mettendo in discussione i progetti per il futuro. Basta dare uno sguardo a cosa è successo alla richiesta di mutui e surroghe. Infatti, nel mese di settembre c’è stato un incremento del 13% sulla scia dei tre mesi precedenti positivi.

Ora, invece, nei primi 15 giorni di ottobre sta avvenendo una brusca interruzione della dinamica positiva. Questo dato fa riflettere. Le famiglie italiani stanno, di nuovo, piombando nel caos rispetto al proprio futuro. Si corre il rischio di bloccare di nuovo i consumi. Per il momento suona il campanello d’allarme. Ma per valutare meglio l’evoluzione della situazione dovremo aspettare le prossime settimane.

Il barometro CRIF analizza spesso l’andamento. Dall’ultimo studio emerge un calo dell’importo medio richiesto per mutui. Gli italiani hanno chiesto mutui per importi tra 100.001 e 150.000 euro. Invece per le surroghe, le famiglie hanno richiesto importi inferiori ai 75.000 euro.

La durata dei mutui

Le famiglie non hanno interesse a svenarsi. Perciò prediligono richieste di mutui con piani di rimborso più lunghi. Oltre il 75% delle richieste prevede una durata superiore ai 15 anni. La soluzione preferita si fissa nell’arco di tempo tra i 16 e i 20 anni.

I giovani cercano casa

I giovani hanno voglia di acquistare casa e per farlo, visto la situazione economica, chiedono l’accensione di un mutuo. Le richieste degli under 35 crescono, anche se è la fascia d’età compresa tra i 35 e i 44 anni a risultare ancora maggioritaria nella richiesta del mutuo.

Cosa devono fare gli operatori

Gli operatori di settore sono consci che lo scenario è profondamente condizionato dall’incertezza. Di conseguenza va fatta una revisione dell’offerta di prodotti di credito sempre più calibrati sulle reali esigenze delle famiglie. In questo momento ci troviamo in una situazione dove aumenta la paura e scende la voglia di mutui e surroghe.