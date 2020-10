Ottobre è un periodo di transizione tra il caldo dell’estate e l’imminente freddo invernale. Durante questo arco di tempo gli italiani si sentono stanchi e spossati. Ecco perché, spesso, troviamo tra i consigli alimentari di mangiare determinati cibi. Scopriamo tre frutti e una verdura da mangiare per combattere il mal d’autunno. Parliamo di uva, cachi, castagne e carciofi.

L’uva simbolo della mediterraneità

L’uva è ricca di zuccheri direttamente assimilabili. Il succo è un potente antiossidante. Inoltre, mangiare uva fa bene al cuore perché è ricca di flavonoidi. Nell’uva rossa in grande quantità c’è la quercetina, flavonoide che offre una straordinaria fonte di energia.

Le proprietà dei cachi

I cachi hanno una carica energetica da far invidia a tanti altri frutti. Questo frutto è ricco di vitamina C, betacarotene, potassio, magnesio e fosforo. Ma non tutti i frutti sono buoni per tutti. I cachi hanno un elevato contenuto calorico per la presenza degli zuccheri. Inoltre, i cachi sono un rimedio naturale contro la stipsi.

Le castagne

Questo frutto lo troviamo in varie pietanze autunnali visto che può essere cucinato in svariati modi. La castagna si usa in cucina per preparare tutto, dagli antipasti a gustosi dolci.

Dal punto di vista nutrizionale le castagne sono ricche di vitamine e danno un notevole apporto calorico.

Infatti le vitamine presenti nella castagna sono numerose. In particolare è ricca di vitamina A e di quelle del gruppo B. Infatti sono fonte di acido folico, (vitamina B9). Non è finita, perché le castagne contengono molti minerali, dal potassio al fosforo passando per il magnesio.

I carciofi

Gli italiani per disintossicare e depurare il proprio corpo mangiano carciofi. Questa verdura è ricca di vitamina C, vitamine del gruppo N, ferro e rame. Il carciofo ha proprietà epatoprotettrici, depurative e antiossidanti. Infatti, la presenza di cinarina aiuta il benessere del fegato.

Il potere di mangiare tre frutti e una verdura

La combinazione di giuste quantità di uva, cachi, castagne e carciofi rafforza le difese immunitarie e garantisce energia per il corpo. Tre frutti e una verdura da mangiare per combattere il mal d’autunno è la strada maestra per sentirsi in piena forma, seguendo vecchie consuetudini.