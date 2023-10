Voglia di caldo e sole? La meta per un long weekend a 135 euro volo incluso, più un consiglio dove mangiare una golosa prelibatezza locale nella storica pasticceria

Il tempo delle vacanze è terminato. L’idea di dover aspettare il prossimo agosto per andare in ferie ti fa sudare? Non disperare, ci sono mete adatte per le mezze stagione, dove trascorrere piacevolissimi weekend a prezzi stracciati. Andiamo a scoprirne una insieme.

Siamo in pieno ottobre e le vacanze sono ormai solo un lontano ricordo. Per le ferie, in molti dovranno aspettare la prossima estate. Qualche fortunato si concederà un viaggio in inverno, approfittando delle festività natalizie. Tuttavia, si sa che, nei periodi “rossi” del calendario, i prezzi lievitano a dismisura. Perché allora non approfittare dei weekend autunnali per fare un viaggetto? Oltre ai numerosi borghi della nostra Italia, ci sono destinazioni raggiungibili in un paio d’ore di aereo. Spesso si trovano pacchetti con volo incluso molto convenienti.

Voglia di caldo e sole? La meta da considerare

Da adesso in poi, molti pensano che per trovare il caldo di debba andare dall’altra parte del Mondo, con decine di ore d’aereo e spendendo migliaia di euro. A due passi da noi, invece, si ocno splendide città dal clima piacevole anche in pieno autunno.

Un’idea da considerare è Lisbona, il capoluogo del Portogallo. Affacciata sull’Oceano Atlantico, è la capitale europea che si trova più a Ovest. Questa posizione le conferisce una luce molto particolare. Il sole splende quasi sempre e il clima è sempre piacevolmente ventilato.

I quartieri di Lisbona

Lisbona ha molte attrazioni da offrire, racchiuse nei suoi quartieri, ognuno con peculiarità proprie. La Baixa e il Rossio rappresentano il volto più moderno della città. Per respirare la tipica atmosfera portoghese, occorre allora addentrarsi nel Chiado, dove poter assistere ad uno spettacolo di fado. Impedibile è poi una passeggiata senza meta tra gli stretti vicoli dell’Alfama, il quartiere più tradizionale. La vita notturna è molto vivace nel Barrio Alto. I quartieri più caratteristici possono essere attraversati con lo storico tram 28.

Il quartiere di Belem è la storica pasticceria

Poco fuori il centro della città, si trova il quartiere di Belem. Affacciato sul mare, è il luogo della città dove si respira il suo passato marinaro. Affacciati sull’oceano ci sono infatti la Torre di Belem e il Monumento alla Scoperta, in omaggio agli scopritori di nuovi mondi. Da non perdere è anche il monastero de Jeronimos. Ma la zona di Belem è anche ideale per una tappa golosa. Qui, infatti, si trova la Confeitaria Nacional, la prima e più antica pasticceria di Lisbona. Un locale in legno, antico e suggestivo dove si respira l’atmosfera di una volta. Qui si possono assaggiare gli autentici pastéis de nata. Il dolce tipico di Lisbona. Un dolcetto con base di pasta sfoglia, riempita con crema cotta. L’ideale è gustarli ancora tiepidi, spolverizzati con zucchero a velo o cannella.

Voglia di caldo e sole? La meta da prenotare al volo è quindi Lisbona. Online si trovano pacchetti di 3 giorni con partenza da Milano Bergamo a 135 euro per persona. Il pacchetto include volo a/r + soggiorno presso appartamenti nel quartiere Chiado.

