Incredibile ma vero, conservare la verdura ed averla sempre fresca e a portata di mano non è mai stato così facile.

L’ultima geniale trovata arriva direttamente dai social. In particolare dall’innovativa piattaforma di TikTok che conta ormai milioni di utenti. Giovanissimi ma anche meno giovani si danno appuntamento quotidianamente e da ogni parte del Mondo per condividere consigli, trucchi e segreti su qualsiasi argomento.

Prima di scoprire come avere verdura sempre fresca per più di un mese grazie a questo trucchetto geniale e facilissimo che sta spopolando su tutti i social

Un metodo facile e veloce che sta facendo impazzire tutti

Molto spesso, soprattutto con l’arrivo del caldo, acquistare un cespo di lattuga in più risulta controproducente. Nell’intento di avere a portata di mano una scorta preziosa, l’acquisto di più prodotto si può rivelare un vero flop. La verdura, infatti, potrebbe appassire velocemente ed il rischio è quello di doverla poi buttare nel cassonetto dell’umido.

Ma come poter conservare in modo ottimale la nostra verdura preferita?

La risposta arriva da una blogger molto seguita sui social che ha postato un video con il quale mostra come avere verdura sempre fresca per più di un mese grazie a questo trucchetto geniale e facilissimo che sta spopolando su tutti i social.

Chi l’ha provato sostiene che questo metodo garantisce verdura fresca e croccante per un mese intero.

Basterà riporre l’insalata in un barattolo di vetro pieno d’acqua fresca e chiudere ermeticamente.

Con questo trucchetto si potranno conservare, oltre alla lattuga, anche carote, sedano e molti altri tipi di verdure e ortaggi.

Ciò che conta è la chiusura del contenitore che deve essere rigorosamente ermetica. Inoltre, per scongiurare il pericolo di eventuali batteri, il metodo prevede un ricambio d’acqua ogni 3 giorni. Provare per credere!