Grazie alla tecnica dello spoofing del numero di telefono e dello smishing, due truffatori sono riusciti a sottrarre 7.500 euro a un risparmiatore onesto.

Come hanno fatto è stato detto, adesso c’è da spiegare cosa sono lo spoofing e lo smishing. Non c’è modo migliore di spiegarlo se non raccontando l’accaduto che si rivela interessante sotto molti punti di vista. In particolare emerge che bisogna fare attenzione quando si riceve una chiamata dal numero verde di una banca, potrebbe essere una truffa.

La truffa

Due truffatori hanno chiamato un onesto risparmiatore e, cosa interessante, l’han fatto proprio dal numero verde del suo istituto di credito.

Tratto in inganno dal numero verde il contribuente ha creduto alla falsa notizia secondo cui il suo conto corrente aveva subito un tentativo di violazione online.

Sotto suggerimento dei due truffatori ha quindi poi bloccato il suo conto corrente, seguendo il link che i due malfattori gli avevano inviato tramite sms. Il link portava infatti ad una pagina fake di login nell’area clienti del conto. In realtà, inserendo le proprie credenziali, la vittima ha permesso ai due di entrare nella sua area riservata e commettere il furto.

Lo spoofing spiegato in poche parole

Grazie all’utilizzo di alcuni software e di determinati codici GSM questi criminali ora riescono anche a “rubare” il numero delle banche per le truffe sul conto corrente. In realtà il numero viene solo simulato ma compare davvero sullo schermo di chi riceve la chiamata, tant’è che richiamando al numero verde risponderà effettivamente l’assistenza clienti corrispondente.

La tecnica dello smishing spiegata in modo semplice

“Smishing” sta per phishing tramite SMS. Il meccanismo è identico a quello del phishing: si invita il malcapitato (in questo caso tramite SMS) a cliccare su un link dove poi si verrà truffati. Qui un altro esempio.

Attenzione quando si riceve una chiamata dal numero verde di una banca, potrebbe essere una truffa. Come ci si può difendere?

Anche se la truffa era organizzata a regola d’arte, bisogna sempre ricordare che non si riceveranno mai chiamate dalla banca che indirizzano verso procedure di questa portata. Al massimo è il cliente a chiamare la banca per risolvere una determinata questione.