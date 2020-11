Questa ricetta tanto amata è uno di quei piatti che, come la pizza, saranno sempre presenti nei ricettari dei tempi futuri. Un gusto semplicemente irresistibile e una bontà senza tempo per l’antica pizza rustica della tradizione napoletana.

La pizza rustica alle scarole

E’ un piatto molto antico, che è sopravvissuto lungo i tempi senza mai tramontare, perché la sua bontà è assolutamente da provare. Elementi semplici e di facile reperibilità, formano il successo di questo piatto: scarole, olive, capperi, acciughe, e anche volendo uvetta e pinoli.

Preparare l’impasto

Ingredienti

a) 400 g di farina 00;

b) 250 g di acqua;

c) 7 g di lievito di birra fresco;

d) 8 g di sale fino;

e) 1 cucchiaio di olio evo.

L’impasto è quello della pizza e del pane a cui rimandiamo. Una volta preparata la pasta e lievitata per 2 ore, si taglia in due e una parte la si stende sulla base della teglia e ai bordi, e la seconda parte servirà per ricoprire il ripieno.

Preparazione del ripieno

Ingredienti

a) scarola;

b) olive nere 10;

c) capperi sotto sale 1 cucchiaio;

d) acciughe sottolio 1;

e) uvetta sultanina 10 g;

f) pinoli 20 g;

g) peperoncino;

h) aglio 1 spicchio;

i) olio evo 40 ml;

l) sale q.b.

Abbiamo due possibilità: il ripieno secondo tradizione è quello semplice; se si vuol dare un gusto particolare, si possono aggiungere pinoli e uvetta.

Nell’olio evo prima di mettere le scarole si fa consumare un’acciuga nel soffritto e si fa indorare l’aglio. Si aggiungono le scarole e quando cominciano ad afflosciarsi, anche le olive nere senza nocciolo, i capperi precedentemente lavati, il sale e un poco di peperoncino. Si possono aggiungere anche i pinoli e l’uvetta sultanina fatta rinvenire in un po’ d’acqua. Le scarole sono pronte quando ben afflosciate.

Con le scarole così preparate si riempie la teglia, che verrà coperta col secondo impasto lasciato da parte e unto al di sopra. Si può mettere direttamente in forno oppure attendere che lieviti ancora un poco, coprendo la teglia con un canovaccio. Dipende se la pizza rustica piace col bordo alto a un po’ contenuto.

Si terrà in forno a 200 gradi per 30 minuti e si lascerà raffreddare per consumarla tiepida o a temperatura ambiente, come di gradimento.

Una ricetta che non abbandoneremo più.