Il sistema previdenziale italiano prevede che si può accedere alla pensione di vecchiaia con 67 anni di età e con un minimo di 20 anni di contributi. Ma, con 20 anni di contributi si può andare in pensione prima dei 67 anni ma tutti sbagliano a fare la domanda perché non lo sanno. Si tratta di lasciare il lavoro tre anni prima percependo un regolare assegno di pensione. Infatti, questa misura pensionistica permette l’uscita a 64 anni di età. Vediamo i requisiti richiesti per poter fare domanda in modo corretto.

Attenzione perché tutti sbagliano la domanda ma si può andare in pensione prima dei 67 anni e con 20 anni di contributi

Molti i lavoratori che aspettano la pensione fino a 67 anni perché hanno pochi contributi. Ma esiste la possibilità di uscire dal lavoro prima dei 67 anni di età. Una misura poco conosciuta ma che in alcuni casi aiuta a percepire l’assegno pensionistico tre anni prima. Si tratta della pensione anticipata contributiva. Come riportato non è per tutti, possono accedere i lavoratori che hanno maturato i contributi in un determinato fattore temporale.

Analizziamo nel dettaglio i requisiti richiesti.

Requisiti e domanda

Per accedere alla pensione con 64 anni di età e 20 anni di contributi, il primo contributo deve essere versato al 1° gennaio 1996. Questo significa che il lavoratore non ha contributi accreditati prima di tale data. Possono ovviare a questo fattore temporale i lavoratori che optano per la Gestione Separata INPS.

L’assegno del primo rateo pensione deve essere non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale mensile.

Ai fini del calcolo del montante contributivo di minimo 20 anni sono considerati i contributi versati a qualsiasi titolo (obbligatori, volontari e da riscatto). Sono esclusi i contributi figurativi a qualsiasi titolo accreditati.

È possibile consultare qui il nostro articolo guida con tutti i chiarimenti sui requisiti e sulla possibilità di effettuare l’opzione in Gestione Separata.

La domanda per la pensione anticipata contributiva segue lo stesso iter di una normale pensione.

Consigliamo ai lavoratori che si trovano a distanza di 3 o 4 anni dalla pensione, di verificare i requisiti ed effettuare una simulazione dell’assegno. In modo da contemplare la convenienza ad uscire tre anni prima invece di aspettare la pensione di vecchiaia a 67 anni. Dunque, attenzione perché tutti sbagliano la domanda ma si può andare in pensione prima dei 67 anni e con 20 anni di contributi.