Un furto in appartamento ogni tre minuti. Un dato davvero allarmante quello riportato da il Giornale.it. Per questo motivo, la nostra sicurezza e quella dei nostri cari è diventata un tema fondamentale per vivere al meglio le nostre vite.

In un precedente articolo, abbiamo parlato di come si possa utilizzare un vecchio cellulare per tenere alla larga i ladri. Spesso, infatti, anche i metodi più semplici e casalinghi possono aiutarci a sentirci più sicuri in quella che dovrebbe essere la nostra zona di confort. Ovvero casa nostra.

Com’è noto, però, prevenire è sempre meglio che curare. Esistono dei segnali che possono farci capire se siamo caduti nell’interesse dei malintenzionati. È molto importante saper riconoscere questi indizi per correre ai ripari prima che sia tardi. È questo il motivo per cui dobbiamo fare attenzione perché, se abbiamo questo segno sulla porta, i ladri ci hanno preso di mira.

Non solo segni sulla porta o sul citofono

Com’è più o meno noto, una delle tecniche utilizzate dai ladri è quella di lasciare dei simboli sulle porte d’ingresso o sui citofoni della casa che hanno ritenuto “idonea” per essere derubata. Questa, però, non è l’unica tecnica utilizzata.

I ladri, col tempo, diventato più scaltri e le pensano tutte per essere meno prevedibili possibili. Esiste, infatti, un metodo “invisibile” che alcuni malintenzionati utilizzano per marchiare la casa prescelta. Si tratta di piccoli fili di colla invisibili applicati sulla porta d’ingresso. Se i fili rimarranno perfettamente integri, vorrà dire che quella casa è priva di movimento, che i proprietari non sono rientrati e che, quindi, è un obiettivo perfetto per le loro cattive intenzioni.

Ecco spiegato il motivo per cui dobbiamo fare attenzione perché, se abbiamo questo segno sulla porta, i ladri ci hanno preso di mira.

Osservare accuratamente può evitarci dei problemi

Capire di essere stati presi di mira in questo modo è possibile. Solitamente, chi è stato preso di mira con la tecnica sopra descritta, può ritrovare alcune gocce di colla ai lati della porta, oltre che, ovviamente, i fili stessi. Anche in questo caso, dunque, avere una grande capacità di osservazione è un enorme vantaggio che può evitarci parecchi fastidi.