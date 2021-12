Il 2021 sta per concludersi e qualcuno inizia già a tirare le somme di questi mesi. È stato un anno a tratti statico e difficile per alcuni segni, ma anche carico di soddisfazioni per altri.

In particolare, ricordiamo che questi 3 fortunatissimi segni zodiacali riceveranno una bella botta di fortuna prima dell’arrivo del Natale.

L’influenza dei pianeti, invece, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a qualcun altro. Pianeti contrari, infatti, potrebbero spingerci a compiere azioni affrettate e sbagliate, che potrebbero metterci parecchio in difficoltà.

Bisognerà fare attenzione, in particolare, alla gestione del bilancio economico, perché da gennaio potrebbe iniziare un anno complicato. Le difficoltà, poi, potrebbero riguardare soprattutto chi è nato sotto questi 3 segni zodiacali. Vediamo quali sono.

Attenzione perché ci sono brutte notizie in vista questo inverno per questi 3 segni zodiacali

Le stelle prevedono un periodo sfavorevole innanzitutto per il Capricorno. Marte in quadratura, soprattutto a metà anno, potrebbe generale alcune complicazioni sul piano sentimentale.

Durante quest’anno sarà fondamentale avere una relazione consolidata che ci dia stabilità. Alcune amicizie scomode, infatti, cercheranno di ostacolarci il cammino e ci creeranno problemi anche sul lavoro.

Facciamo attenzione, quindi, a non commettere azioni affrettate senza consultare prima le persone fidate.

Un periodo sottotono anche per quest’altro segno

Il 2022 potrebbe essere ricco di complicanze anche per il segno del Sagittario. Un’opposizione durissima di Giove all’inizio dell’anno creerà non poche discussioni nel nostro rapporto di coppia. I single, invece, vivranno una stagione di passione, che potrebbe alleggerire questo periodo un po’ pesante.

Il consiglio è di dimenticare le negatività e di non continuare a recriminare sui nostri errori e su quelli che, alcune persone vicine, hanno fatto con noi. Lasciamo il negativo alle spalle, e facciamo leva sul nostro senso di riscatto che abbiamo messo da parte per troppo tempo.

Freno a mano tirato anche per questo segno d’aria

Un 2022 un po’ traballante è quello che, al momento, si prospetta per i nati sotto il segno della Bilancia. Nei primi mesi avremo Marte dalla nostra parte, ma in estate la situazione potrebbe subire qualche scossone. La colpa sarà di alcune scelte sbagliate sul lavoro, che potrebbero provocare una perdita economica.

In ambito sentimentale, invece, qualche errore del partner potrà far vacillare la nostra fiducia. Per tutti questi motivi dovremo fare attenzione perché ci sono brutte notizie in vista questo inverno per questi 3 segni zodiacali.

In particolare, chi è nato sotto il segno della bilancia sentirà il bisogno di stabilità, che arriverà, finalmente, entro la seconda metà del 2022.