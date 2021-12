Ormai anche in estate possiamo godere di bevande benefiche di ogni tipo, con l’avvento delle tisane a freddo.

Tuttavia crediamo che la tisana sia un piacere da concedersi principalmente in autunno e inverno, o comunque sul finire delle giornate più fredde e impegnative.

Per un momento di puro relax di fronte alla propria serie tv preferita, con un’amica o con un compagno al proprio fianco.

Ciò che importa è avere tutto il necessario per poter godere di quel momento dedicato solo a noi, una vera e propria coccola.

Se poi a tutto questo aggiungiamo anche delle proprietà benefiche allora l’incentivo a consumarne è doppio.

Tanti modi di prepararle

Sicuramente il modo più semplice per prepararle è quello di acquistare filtri e bustine già pronti.

Nonostante questo recandoci in erboristeria potremo trovare sia erbe essiccate e tritate pronte per preparare un bell’infuso sia bustine di mix già pronti.

Un bravo erborista specializzato dovrebbe saper indicare non solo quale ingrediente fa davvero al caso nostro ma anche le quantità.

Per questo è sempre bene non muoversi da soli anche nel campo del naturale, magari consultando in precedenza anche il proprio medico.

Non sempre infatti le erbe sono prive di interazioni o di qualche effetto collaterale.

Una volta che avremo la nostra tisana in bustina o il nostro “trito” da mettere in infusione non resta che far bollire l’acqua.

Il consiglio non banale a questo proposito è quello di usare possibilmente acqua naturale e di preferirla a quella del rubinetto.

Questo farà in modo che niente intaccherà il gusto e le proprietà della nostra preziosa bevanda.

È tempo di tisane calde e fumanti e ce n’è una per ogni malanno o fastidio

Il piacere di una bevanda calda si comprende ancor di più se stiamo cercando di combattere qualche leggero disturbo stagionale.

A questo proposito avevamo già scoperto il frutto spesso sottovalutato che può proteggere dai malanni di stagione, perfetto per torte e marmellate.

Inoltre basta aggiungere una di queste straordinarie varietà di miele per dolcificarle e calmare tosse e mal di gola.

Dunque è tempo di tisane calde e fumanti e ce n’è una per ogni malanno o fastidio.

Se siamo particolarmente raffreddati potrebbe essere utile un gustoso infuso di zenzero, limone e menta.

Se abbiamo la pancia gonfia invece i migliori alleati sembrano essere il cardo mariano ed il finocchio.

Infine, se abbiamo bisogno di drenare liquidi sembrerebbe essere ottime la betulla ed il tarassaco.

Chiediamo dunque ad un rivenditore esperto ed aggiungiamo miele e cannella in quantità per un’esperienza non solo salutare ma anche sensoriale.