Per dare un tocco speciale alla nostra casa con qualche elemento d’arredo particolare non dobbiamo per forza spendere cifre a due o tre zeri. Infatti quel che serve è solo un po’ di manualità e la giusta idea. Scopriamo come creare lampade e lampadari davvero stupefacenti con il legno che possiamo trovare nel bosco o in riva al mare.

L’occorrente necessario

L’occorrente necessario non è molto. Ovviamente il più importante è il legno: non abbiamo bisogno di andare in nessun negozio, ma ci basterà fare una bella passeggiata. Infatti il mare regala splendidi rami e tronchi dal colore bianco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Se invece amiamo particolarmente grandi radici contorte o il sughero possiamo provare a fare un giro per i boschi.

In entrambi i casi pensiamo in anticipo a cosa vogliamo fare (una lampada da terra o un lampadario) e scegliamo i rami della lunghezza e grandezza adeguate. Prima di iniziare il lavoro puliamo a fondo il legno e lasciamolo asciugare perfettamente.

Per la parte più “tecnica” di questo lavoro ci servono chiodi, viti e bulloni per montare i rami tra loro. Se vogliamo creare un lampadario e appenderlo al soffitto dobbiamo procurarci cavi d’acciaio o catenelle.

Ovviamente avremo bisogno anche di tutti gli attrezzi (cacciaviti, pinze, ecc.). Per la parte dell’illuminazione abbiamo bisogno, invece, di lampadari con molti cavi, cavi colorati (per un bel contrasto), portalampade e lampade decorative.

Come creare lampade e lampadari davvero stupefacenti con il legno

Per creare una lampada da terra per prima cosa dobbiamo assemblare i vari rami con chiodi, viti e bulloni. Il compito più arduo sarà creare una base solida e stabile.

Attacchiamo poi il portalampada al cavo e facciamolo pendere all’estremità della nostra struttura. Ora iniziamo ad avvolgere il cavo lungo i rami, cercando di andare a coprire i chiodi e di fissarlo bene. Infine posizioniamo la lampadina.

Per i lampadari procediamo come prima per l’assemblaggio (a meno che non abbiamo scelto un tronco unico). Fissiamo bene due cavi o catene alla struttura. Quindi appendiamola al soffitto. Al centro, sopra al legno, deve trovarsi il lampadario. In questo caso avremo bisogno di un lampadario con molti cavi: avvolgiamoli lungo il tronco e facciamo cadere le lampadine in punti diversi e ad altezze differenti.

Un’idea davvero spettacolare per un lampadario da lasciare senza fiato è quella di scegliere un unico tronco grande e leggermente cavo. Nelle cavità andiamo a posizionare piante grasse e semigrasse, che hanno bisogno di pochissime cure. Il risultato sarà davvero spettacolare.