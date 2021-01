C’è chi ama la musica per rilassarsi, per ballare, per concentrarsi. C’è addirittura chi ascolta la musica per combattere la depressione e per sentirsi felici e altri per allietare i pasti.

La conseguenza logica è che esistono vari generi musicali che rispondono a questi requisiti: musica classica, jazz, pop, rock, metal e via dicendo. Inoltre, ognuno di noi ha un genere musicale di preferenza, anche se nella vita capita di approcciarsi a nuovi generi e di apprezzarli.

Tuttavia, c’è uno studio che dimostra che esiste una musica che trova tutti d’accordo. Attenzione, ecco svelata la musica che piace a tutti e perché.

La ricerca dell’accademico giapponese Iwanaga

Il ricercatore giapponese Iwanaga ha pubblicato nel 1995 i risultati di uno studio che ha compiuto con i suoi studenti. Li ha spinti a regolare il ritmo di una stessa melodia secondo i loro gusti musicali. Separati, dovevano accorciare o allungare il tempo tra un battito e l’altro della melodia.

I risultati sono stati, incredibilmente, simili. Gli studenti hanno infatti proposto un ritmo che prevedeva tra 65 e 75 battiti al minuto. Questo dato è uguale ai battiti del cuore umano a riposo. La scoperta incredibile è infatti la seguente. Amiamo la musica che presenta un battito simile a quello proprio del nostro cuore.

La spiegazione sembra proprio la seguente: il ritmo del nostro cuore influenza molto i nostri pensieri e la nostra vita. Come nel famoso film “Ben-Hur”, il nostro cuore ci dà il ritmo alla nostra vita.

Quando associamo questo ritmo alla musica che ascoltiamo, troviamo, dunque, una combinazione perfetta che entra nella nostra quotidianità e ci fa bene. Proviamo, quindi, a cercare il ritmo delle nostre canzoni preferite, e scopriremo che sono perfettamente in linea con il nostro cuore. Attenzione, ecco svelata la musica che piace a tutti e perché.