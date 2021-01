Da pochi giorni non sappiamo più di che colore siamo. Gialli, rossi, arancioni, forse bianchi: colori che impattano fortemente sulla nostra libertà personale.

Il Covid 19 ha reso la nostra vita estremamente complicata e in molti stanno accusando conseguenze psicologiche. Passiamo tutto il giorno con il telefono in mano, ci deprimiamo e spesso leggiamo notizie anche non corrette.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo analizzato questo fenomeno, con un aiuto per lottare contro le fake news. Tornando alle conseguenze psicologiche, la più diffusa è l’insonnia, che colpisce oramai moltissimi italiani.

Sperando di non dover arrivare a prendere medicinali, possiamo adottare qualche cambiamento nella nostra dieta. Ecco il primo piatto delizioso che aiuta a riposare benissimo la notte.

Gli ingredienti

Di seguito, ecco l’elenco di ciò che ci occorre:

a) 170 grammi di spaghetti;

b) 150 grammi di noci;

c) 150 grammi di latte intero;

d) maggiorana;

e) aglio;

f) sale e pepe nero;

g) mollica di pane.

Preparazione

In primo luogo andremo a bollire le nostre noci per almeno cinque minuti. Nel frattempo, prendiamo una ciotola in cui imbeviamo la nostra mollica di pane nel latte e lasciamo in ammollo.

Passati i cinque minuti, scoliamo le noci e le asciughiamo bene con un asciugamano da cucina. Se riusciamo, togliamoci anche la pellicina, perché è la parte amara delle noci. Prendiamo già la nostra pentola per la pasta, la riempiamo d’acqua e accendiamo il fuoco.

In seguito, scoliamo per bene la nostra mollica e prendiamo un mixer in cui la inseriremo con le nostre noci. Lo azioniamo, facciamo frullare e poi inseriamo la nostra maggiorana.

Lo azioniamo di nuovo e poi ci inseriamo il nostro aglio sbucciato. Aggiungiamo un cucchiaio d’olio e, se vediamo che la salsa è troppo densa, aggiungiamo del latte.

Buttiamo gli spaghetti, aspettiamo che siano pronti e facciamo passare per trenta secondi la salsa in una padella in cui abbiamo messo un filo d’olio. Facciamo saltare gli spaghetti e via, sono pronti! Buon appetito!

