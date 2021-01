Illimity Bank è un titolo bancario da comprare subito per obiettivi molto ambiziosi. Il futuro della banca, infatti, è molto roseo secondo gli analisti che per i prossimi tre anni vedono un rialzo medio annuo degli utili superiore al 60%.

Secondo gli analisti, quindi, il titolo è da comprare subito visto il consenso medio Buy. Il prezzo obiettivo, invece, esprime solo un potenziale di apprezzamento del 15% circa. Inoltre secondo le stime di vendita degli analisti intervistati da Standard & Poor’s, la società è tra le migliori per quanto riguarda la crescita. Infine, i margini restituiti dall’azienda sono tra i più alti in borsa. La sua attività principale registra grandi profitti

Un titolo bancario da comprare subito per obiettivi molto ambiziosi: le indicazioni dell’analisi grafica

Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 18 gennaio in ribasso dello 0,44% rispetto alla seduta precedente a quota 9,14 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma la settimana in corso potrebbe essere decisiva per l’accelerazione definitiva oppure per l’inizio di una fase ribassista. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono comprese all’interno del trading range 9,07-9,51 euro. La rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. In particolare, al rialzo Illimity potrebbe dirigersi verso gli obiettivi indicati in figura. Nel caso in cui venga raggiunta la massima estensione al rialzo il titolo bancario potrebbe andare incontro a un rialzo del 50% rispetto ai livelli attuali.

Time frame mensile

È sul mensile, però, che si gioca la partita più importante. Come si vede dal grafico, infatti, da diversi mesi le quotazioni stanno combattendo contro la fortissima resistenza in area 9,02 euro (I obiettivo di prezzo). Qualora il mese dei gennaio dovesse chiudere sopra questo livello si aprirebbero le porte a un allungo rialzista verso area 12,72 euro, prima, e successivamente verso area 16,48 euro, dove potremmo assistere a delle prese di beneficio.

L’unico dubbio è legato al fatto che ne’ il BottomHunter ne’ lo Swing Indicator sono impostati al rialzo, ma si trovano in posizione neutrale.

Approfondimento

