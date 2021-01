Lista della spesa, offerte, sconti vari e timing perfetto. Le proviamo proprio tutte per risparmiare sulla spesa settimanale, e spesso ci riusciamo. Tuttavia, l’intelligenza diabolica non ha limiti e i supermercati fanno naturalmente di tutto per farci spendere più soldi del necessario.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo bene. In questo articolo abbiamo infatti parlato delle trappole che si celano dietro alle offerte del supermercato. Oggi, però, vorremmo parlare di una strategia quasi nascosta che ci porta a spendere più soldi del necessario. Attenzione, ecco come i supermercati ci fanno sprecare troppi soldi.

Disposizioni strategiche

La scelta più conosciuta dei supermercati per farci spendere tanto è il famoso posizionamento sugli scaffali. I prodotti più cari sono a portata di mano, quelli più economici sono nascosti in troppo in alto o troppo in basso.

Oggi però lo sappiamo, e i supermercati si sono adoperati per agire in un’altra maniera. In particolare, dobbiamo fare molta attenzione alle cosiddette combinazioni. In parole povere, spesso di fronte alla pasta ci sono i sughi per la pasta, davanti al reparto macelleria i vini rossi. Per non parlare del reparto del pesce fresco che è spesso inondato da vini bianchi carissimi.

Il punto sta proprio nel dettaglio: inconsciamente vorremmo associare anche noi quei prodotti nel carrello. Distrattamente, possiamo proprio cadere in questa trappola e ritrovarci alla cassa con troppi prodotti non nella lista della spesa. La conseguenza diretta di ciò è un’esplosione dello scontrino, con conseguenze che possono anche diventare notevoli.

Sembra esagerato, ma quando andiamo al supermercato dobbiamo pensare quasi di essere in trincea. Poche distrazioni, soprattutto poco tempo, e diretti ai soli prodotti che ci interessano.

Se, invece, siamo così ricchi da fregarcene di tutto ciò, buon per noi. Ma non ci lamentiamo di non riuscire a risparmiare.

