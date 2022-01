Siamo già al secondo giorno della terza settimana di gennaio e, per ogni segno, fortuna o sfortuna sembrano già chiari. Ormai da tempo gli astri si sono posizionati e hanno deciso quale sarà il segno più fortunato e quale quello più sfortunato fino al 23.

Nel complesso le previsioni per questi segni sono abbastanza bilanciate, con solo qualche picco di fortuna e sfortuna in alcuni campi particolari della vita. Ma facciamo allora tutti attenzione durante questa settimana di gennaio per questo segno che sarà davvero sfortunatissimo.

Cancro al secondo posto

Al secondo posto per sfortuna, o al penultimo nella classifica dei segni più fortunati, questa settimana troviamo il segno del Cancro. L’inizio di questo 2022 ci ha visto un po’ abbattuti e alla disperata ricerca di qualche soddisfazione. Questa settimana ci sembrerà di essere strattonati in 1.000 direzioni diverse tra dubbi e confusione che la faranno da padroni. Si intravede un futuro roseo e di possibilità, ma questa immagine è talmente distante da rimanere impossibile da a mettere a fuoco. Per quanto riguarda l’amore sarà importante capire che tutti i momenti, sia belli che brutti, ci aiuteranno a comprendere meglio chi siamo. Nonostante qualche piccola delusione, è questo il momento giusto per iniziare un viaggio verso la riscoperta di sé stessi.

Attenzione durante questa settimana di gennaio per questo segno che sarà davvero sfortunatissimo

A vincere il primato come segno più sfortunato della settimana invece è il segno dei Gemelli. Per i nati sotto questo segno ci aspetta una settimana di sfide e difficoltà, quasi come se fossimo in guerra contro il Mondo. Facciamo allora particolare attenzione a non farci guidare dal troppo nervosismo: meglio contare fino a 1.000 prima di aprire bocca e iniziare una discussione che potrebbe degenerare in un attimo. Per quanto riguarda la vita amorosa, inizia un periodo di raffreddamento rispetto alla passione iniziale. Evitiamo allora malumori praticando una sana dose di pazienza e prendendoci un attimo per parlare e chiarire per bene di cosa si ha bisogno.

Questa settimana il lavoro e la carriera saranno in primo piano: cerchiamo, però, di evitare spese o grossi investimenti che possono attendere per tempi ben più fortunati. Tutto sommato la settimana non sarà eccessivamente tragica, ma va affrontata con una certa dose di cautela e prudenza. Per sfruttare il nervosismo accumulato potremmo anche iniziare quelle discussioni delle quali non ci importa come potrebbero finire. Usiamo allora lo slancio di questa settimana per liberarci di alcune persone che ormai non meritano più di essere sopportate.

