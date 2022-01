Siamo stati invitati a cena, ma non sappiamo cosa portare come omaggio? Vediamo qualche proposta interessante da fare. Quando siamo ospiti abbiamo sempre il dubbio su cosa portare. Solitamente se è estate portiamo il gelato, mentre d’inverno il dolce o i pasticcini. Ma se siamo ospiti a cena ecco cosa portare per essere originali e fare bella figura. Perché ci sono alcuni omaggi che portiamo che sono banali oppure partono con l’intenzione giusta, ma poi si sbaglia. Invece cerchiamo di andare sul sicuro. Il nostro omaggio può girare intorno alla cena oppure può essere un pensiero a chi ci ospita. Vanno bene entrambe le opzioni, l’importante è scegliere con cura e attenzione.

Se siamo ospiti a cena ecco cosa portare per essere originali e fare bella figura

Vediamo allora i doni da dare inerenti alla cena. La prima cosa che ci può venire in mente è una buona bottiglia di vino. Quindi ci rechiamo al supermercato oppure in qualche cantina e ci facciamo consigliare un’ottima bottiglia di vino. E fino a qui tutto sembra filare liscio. Il problema con una buona bottiglia di vino è che magari non è affine al menù. Quindi cosa possiamo fare? La cosa è molto semplice. Possiamo chiedere a chi ci ospita cosa prevede il menù della cena e in base a quelle indicazioni scegliere la bottiglia di vino. In questo modo siamo sicuri che la bottiglia verrà bevuta durante il pasto e non in un altro momento, perché non combaciava alla perfezione con il menù.

Altra idea invece è il dolce. Non andiamo su dolci vari o troppo particolari. Ma un’ottima soluzione potrebbe essere quella di portare una scatola di cioccolatini di pasticceria. Cioccolatini che possiamo gustare dopo cena, magari con il caffè o con un amaro. Per una cena chic ed elegante.

Pensieri slegati dalla cena

Infine come pensiero c’è sempre il mazzo di fiori. Il problema del mazzo di fiori è che mette chi ci ospita nella condizione di girare tutta casa per trovare un vaso, vaso che magari non ha. E quindi si mette il proprietario di casa in una situazione scomoda. Se vogliamo regalare dei fiori, evitiamo di prendere il mazzo di fiori. Preferiamo invece una bella composizione floreale che ha già un vaso. Oppure possiamo optare per una pianta, ma evitiamo piante troppo complesse oppure troppo grandi che uno potrebbe non sapere dove mettere.

