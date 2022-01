La vitamina C è uno degli elementi più importanti per la nostra salute. Per fortuna si trova in vari alimenti, soprattutto nella frutta e in particolare negli agrumi. Si prende spesso anche quando ci si sente un po’ giù, per avere un po’ di energia. Molti la cercano, ma pochi sanno che a parte il sensazionale succo d’uva ma anche con i kiwi e queste fantastiche verdure cotte si assume il pieno di vitamina C.

Benefici della vitamina C

È una vera delizia poter assumere la vitamina C attraverso quegli alimenti che la contengono, soprattutto in questo periodo invernale.

Certamente si fa il pieno di vitamina C proprio per sfruttare tutte le sue proprietà salutari. La più nota è il suo potere antiossidante che permette di combattere i radicali liberi, probabile pericolo per l’insorgenza di qualche malattia. I radicali liberi funzionano un po’ come la ruggine per il ferro, se non si toglie rischia di sgretolarlo.

Un altro grande vantaggio è l’aiuto che dà la vitamina C nel far assimilare il ferro, la cui mancanza causa l’anemia. Ma vediamo quali frutti ne contengono di più.

A parte il sensazionale succo d’uva ma anche con i kiwi e queste fantastiche verdure cotte si assume il pieno di vitamina C

Clementine, arance e limoni non sono i soli modi per assumere naturalmente la vitamina C. Anzi ci sono altri frutti che di acido ascorbico ne contengono più di questi. Ad esempio la guava e il ribes nero ne contengono 4 volte di più. Ma più di tutti è il succo di uva che ne contiene ben 6 volte di più.

I ribes neri sono diffusissimi in Occidente e si trovano ai supermercati sia sotto forma di succhi da bere, sia negli yogurt. Un altro frutto ricco di vitamina C, in particolare ne contiene quasi il doppio delle arance, è il kiwi.

Ma al primo posto va il succo di uva per un contenuto di ben 340 mg di vitamina C su 100 gr di prodotto. La guava ne contiene 240 mg circa, i ribes 200 mg e le arance poco più di 50 mg su 100 gr di prodotto.

La dose giornaliera raccomandata

Basterebbe allora bere un semplice bicchiere di succo d’uva nera, per poter prendere la vitamina C contenuta in più di mezzo chilo di arance. Un vantaggio non indifferente. Tuttavia bisogna anche considerare che il nostro corpo non ha bisogno di tutta questa vitamina C, poiché la dose giornaliera raccomandata è di 90 mg per gli uomini e 70 mg per le donne.

Si potrebbero mangiare 50 gr di ribes freschi, ma non è da tutti. Invece 100 gr di kiwi si prestano a ricevere la dose consigliata di vitamina C per gli uomini. La dose raccomandata per le donne è ben colmata da 100 gr di broccoletti di rapa cotti bolliti che contengono 72 mg. Due alimenti che potrebbero fornire una dose dimensionata alle nostre esigenze quotidiane.