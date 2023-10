Attenzione dal 1° novembre parte di nuovo il click day per ricevere fino a 60 euro con il Bonus Trasporti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale annuncia lo stanziamento di nuove risorse per il Bonus trasporti. Ecco come fare per ottenere questo importante incentivo sulla mobilità.

Muoversi con i mezzi pubblici comporta sicuramente tanti vantaggi sia per le nostre tasche che per l’ambiente. Inoltre ci evita lo stress del traffico cittadino! Per chi abita in una grande città intasata dal traffico soprattutto nelle ore di punta, prendere l’autobus o la metropolitana è sicuramente la scelta migliore. Pertanto tra le spese che tante famiglie sostengono rientra sicuramente quella per l’abbonamento ai mezzi di trasporto. Il Governo proprio per andare incontro a tutti i lavoratori e studenti che utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici, ha previsto il Bonus Trasporti. Si tratta di un’agevolazione per l’acquisto di un abbonamento annuale, mensile o relativo a più mensilità, ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Rientra anche l’acquisto dell’abbonamento ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. Ovviamente sono esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto premium, working area e business salottino. Lo scopo del beneficio è incentivare la mobilità sostenibile. Nonché aiutare concretamente lavoratori e studenti che possono così risparmiare una piccola somma non impattando eccessivamente sul budget familiare.

Chi può ottenerlo

L’agevolazione è riconosciuta alle persone fisiche che nel 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. La richiesta può effettuarsi collegandosi all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it, muniti dell’identità digitale SPID o CIE, indicando il codice fiscale del beneficiario. Gli interessati pertanto possono richiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico, il Bonus trasporti. Pertanto la domanda può essere presentata anche dal genitore per il figlio minore. Mentre i figli maggiorenni, se pur ancora a carico, dovranno provvedere in maniera autonoma, fermo restando il limite di reddito di 20.000 euro. Il buono sarà nominativo e utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso. Il valore del buono non può superare 60 euro.

Attenzione dal 1° novembre parte nuovamente il Bonus trasporti

Il nostro Governo al fine di fronteggiare le crescenti difficoltà economiche gravanti su tante famiglie, continua a mettere in campo numerose agevolazioni. Proprio il 24 ottobre ha comunicato di aver stanziato nuove risorse per finanziare il Bonus trasporti. Con il D.L. del 18 ottobre sono stati stanziati ulteriori 35 milioni di euro per soddisfare le numerose richieste dei cittadini nell’utilizzo del predetto Bonus. Pertanto attenzione, dal 1° novembre parte il termine per chiedere nuovamente il Bonus. In particolare dalle ore 8,00 sarà disponibile l’ulteriore somma stanziata dal Governo che va ad incrementare l’eventuale residuo dei fondi non utilizzati. I cittadini interessati, potranno richiedere il Bonus accedendo alla suddetta piattaforma digitale ministeriale mediante SPID o CIE.