Spesso quando ci rechiamo al supermercato ci rendiamo conto di aver speso molto di più del dovuto e paradossalmente di aver portato a casa meno prodotti del previsto. Questo accade spesso per un motivo: siamo rimasti vittima dei trucchi di marketing che sono presenti in ogni angolo del nostro punto vendita di fiducia. Questi ci hanno spinto ad acquistare della merce non necessaria e ci hanno distratto dal prendere ciò che realmente ci serviva. Obbligandoci quindi a tornare una seconda volta.

Per questo motivo oggi diamo un consiglio per evitare che questa spiacevole situazione accada di nuovo. Ecco perché bisogna fare attenzione, comprare questi prodotti al supermercato è economicamente svantaggioso. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Occhio agli articoli ingannevoli

Stiamo parlando di certi articoli che hanno dei packaging imponenti ma che contengono invece solamente una piccola quantità di cibo. Facciamo un esempio molto pratico che sicuramente sarà successo a molti di noi.

Quando si compra un pacchetto di patatine, spesso la maggior parte del contenuto è ammassato sul fondo della busta lasciando una gran parte di vuoto. Per questa ragione è sempre meglio prendere dei contenitori trasparenti in modo da poter effettivamente verificare la quantità, la qualità e infine il volume del prodotto.

Attenzione comprare questi prodotti al supermercato è economicamente svantaggioso

Lo stesso discorso vale per le spezie. Queste spesso sono vendute in dei piccoli barattoli in vetro. Spesso però succede che quando torniamo a casa ci accorgiamo che il contenuto arriva appena oltre la parte inferiore dell’etichetta lasciando un grande spazio vuoto nella parte superiore.

Per verificare la quantità del prodotto è meglio controllare il peso di tutte le opzioni che ci sono in commercio e vedere qual è la più vantaggiosa. È sempre meglio fermarsi un attimo a ponderare e fare un rapporto tra volume e costo prima di procedere con l’acquisto.

