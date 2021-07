Nella cura della salute di una persona non deve mai mancare una dieta salutare ed equilibrata. Alla nostra guida sui cibi essenziali da mangiare per chi è over 50 e la colazione dai mille benefici si aggiunge un nuovo capitolo. Al di là degli alimenti che mangiamo, anche il modo in cui li cuciniamo può influire parecchio sulla composizione dei loro nutrienti. Rivediamo tutti i nostri cibi preferiti in veste salutare con questi favolosi metodi di cottura. Soluzioni sane e spesso snobbate che non hanno nulla da invidiare ad altre in quanto a sapore finale.

Esistono diversi modi salutari per cucinare uno stesso piatto. Se siamo convinti che carne, pesce e verdure siano buone solo se cotte in un modo specifico è arrivato il momento di ricredersi.

Bollitura

Ci basteranno una pentola con acqua, un pizzico di sale ed un fornello per preparare il nostro primo metodo di cottura alternativo. Cucinare in acqua bollente è uno dei modi più facili e salutari, data la completa assenza dell’utilizzo di grassi o oli aggiuntivi. Possiamo cuocere così tantissimi tipi di verdure, come carote e broccoli, ma anche pollo, manzo e patate. L’unica accortezza da tenere è verso alcuni alimenti che, in quanto idrosolubili, perdono sostante nutritive durante la cottura ad ebollizione. Una scelta mirata dei cibi è l’ideale per eliminare ogni tipo di dubbio.

Cottura a vapore

Cuocere a vapore alimenti come verdure e pesce regalerà immense soddisfazioni. Avremo bisogno solo del classico cestello ed una pentola capiente per iniziare a cucinare in modo sano e veloce. Per preparare la cottura portiamo ad ebollizione l’acqua e posizioniamo il cestello sopra di questa. Dopo di che possiamo poggiare i cibi al suo interno ed aspettare che cuociano. Generalmente le verdure impiegano dai 15 ai 20 minuti, mentre il pesce può metterci dai 6 ai 15.

Grigliata

Se abbiamo una griglia elettrica o a gas è arrivato il momento di sfruttarla. Cucinare la carne su di essa permette ai grassi interni di sciogliersi, ottenendo così un alimento sano e saporito. Un metodo di cottura che non ha limiti in quanto a cibi, tant’è che perfino la frutta può essere grigliata per creare un dessert inusuale e creativo.