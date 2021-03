Uno dei colossi della telefonia mobile ha previsto un aumento per alcune tariffe. La rimodulazione è regolamentata da una modifica unilaterale del contratto. Ebbene attenzione cambiano le regole per i clienti di questo operatore telefonico. A causa della crisi di questo particolare momento storico, Wind Tre ha deciso di prevedere delle modifiche che interesseranno tutti i suoi clienti.

Rinnovo dell’offerta

Vediamo dunque nel dettaglio cosa devono aspettarsi gli utenti dell’operatore arancione. Il primo aumento riguarda le condizioni di rinnovo della propria offerta ricaricabile. Questo impatterà quindi su coloro che non disporranno di credito sufficiente il giorno della scadenza della promozione. Wind Tre, come gli altri operatori Vodafone e Tim, garantisce il mantenimento del piano tariffario in corso. Tuttavia, prevedrà un addebito per di 0,99 euro per ogni giorno di assenza di credito. L’operatore ha confermato che il traffico sarà totalmente bloccato solo dopo il terzo giorno di mancato rinnovo. Dunque, una volta poi che si procederà alla ricarica, Wind Tre preleverà di default il saldo extra utilizzato. Quindi attenzione cambiano le regole per i clienti di questo operatore telefonico.

Navigazione in Internet

Un’altra modifica riguarderà la navigazione in internet. Questa coinvolge in particolare gli utenti che raggiungeranno le soglie dati disponibili prima della scadenza della propria offerta tariffaria. Ebbene i clienti Wind Tre potranno ricevere un gigabyte aggiuntivo per la connessione, ma vedranno addebitarsi ulteriori 0,99 centesimi per ogni giga in più consumato.

Tuttavia c’è anche una buona notizia per i clienti di questo operatore. Infatti dal 21 marzo Wind Tre prevede la disattivazione automatica di tutti gli abbonamenti a pagamento eventualmente attivi. Gli utenti saranno quindi liberi dalle brutte sorprese di trovarsi vittime di un sovraprezzo non richiesto. La disattivazione sarà totalmente gratuita. I clienti Wind Tre potranno continuare ad utilizzare i servizi informativi bancari tramite sms, i televoti, le donazioni e l’acquisto di tagliandi elettronici, come i biglietti dei treni o il costo dei parcheggi. Se si vuole mantenere in essere dei servizi a pagamento basterà rivolgersi al servizio clienti tramite tutti i canali a disposizione.

Perciò attenzione cambiano le regole per i clienti di questo operatore telefonico.

