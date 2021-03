Alla chiusura di marzo A2A potrebbe essere vicina alla svolta rialzista con potenziale di oltre il 60%. Le quotazioni del titolo, infatti, sono vicine a livelli di prezzo molto importanti rotti i quali si potrebbe assistere a un’esplosione rialzista. Tuttavia la prudenza è d’obbligo visto che il titolo viene da un’importante fase ribassista che ne ha frenato la crescita. Si stanno, però, creando i presupposti per un’inversione rialzista di medio periodo.

Secondo gli analisti che coprono A2A il consenso medio è comprare con in prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20%. Ci sono, poi, altri indicatori che mostrano un titolo azionario sottovalutato. Con un ratio “enterprise value to sales” di circa 1.14 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata. Inoltre il rapporto P/E di A2A esprime una sottovalutazione di circa il 60% rispetto ai sui competitors.

Altro aspetto positivo è il rendimento del dividendo distribuito da A2A. Allo stato attuale, il rendimento è superiore al 5%. Un altro motivo per incentivare all’acquisto gli investitori interessati alle società di rendimento.

A2A potrebbe essere vicina alla svolta rialzista con potenziale di oltre il 60%: le indicazioni dell’analisi grafica

A2A (MILA2A) ha chiuso la seduta del 9 marzo a quota 1,431 euro in rialzo dello 0,35% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista, ma la settimana in corso potrebbe dare un importante segnale rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, una chiusura settimanale superiore a 1,4165 euro farebbe scattare un’inversione al rialzo che potrebbe portare nuovamente le quotazioni oltre quota 2 euro.

Qualora, invece, l’inversione rialzista dovesse fallire, allora le quotazioni proseguirebbero al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame mensile

La proiezione in corso è rialzista, ma sta incontrando un ostacolo molto importante in area 1,458 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura mensile superiore a questo livello farebbe scattare un’accelerazione al rialzo che aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi successivi indicati in figura. In particolare, il raggiungimento della massima estensione in area 2,286 euro farebbe guadagnare ad A2A un 60% circa rispetto ai livelli attuali.

La mancata rottura della resistenza, invece, potrebbe determinare un ritracciamento fino in area 1,3 euro.

