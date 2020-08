Indossare la mascherina diventa obbligatorio in alcune fasce orarie anche all’aperto. Gli inadempienti saranno puniti con delle pesanti sanzioni che graveranno sulle tasche di chi non rispetta le nuove regole. Il team di ProiezionidiBorsa vi illustra nel dettaglio cosa prevedono le nuove disposizioni al riguardo.

In quali luoghi si dovrà indossare

Attenzione alle nuove norme sull’uso della mascherina: fino a 3.000 euro di multa per chi non le rispetta. La più recente ordinanza da parte del Ministro Roberto Speranza, pubblicata in G.U. n. 204 del 17 agosto 2020 prevede: l’utilizzo obbligatorio su tutto il territorio nazionale dalle ore 18:00 alle 6:00 anche all’aperto e nei luoghi a rischio assembramento. All’interno dell’ordinanza si dispone anche la sospensione delle attività del ballo in discoteche all’aperto e al chiuso.

Nello specifico, l’ordinanza impone l’uso obbligatorio nella fascia oraria serale e notturna anche nei luoghi nei quali prima non si prevedeva l’obbligo. Ciò significa che nei parchi pubblici, nelle piazze e in riva al mare, dalle 18:00 alle 6:00 del mattino sarà obbligatoria la mascherina. Alla lista dei luoghi si aggiungono bar, ristoranti, cinema, mezzi pubblici, centri benessere e aree giochi per bambini. Insomma, tutti quei posti che potrebbero creare situazioni di assembramento o di mancato distanziamento sociale tanto al chiuso quanto all’aperto. L’ordinanza vale proprio per tutti. Fanno eccezione solo i bambini di età inferiore a 6 anni ed i disabili la cui patologia non risulta compatibile con l’uso prolungato della mascherina.

Si tratta di una misura che tende a prevenire ulteriori ed eventuali forme di contagio e le conseguenze per chi non rispetta le disposizioni saranno piuttosto severe. Coloro che non si attengono all’obbligo rischiano una multa che va da un minimo di 400 euro fino ad un massimo di 3.000 euro. In aggiunta a ciò, si dispone anche che le Regioni impongano misure più restrittive nel caso lo ritengano necessario. Naturalmente, l’obbligo dell’uso della mascherina si accompagnerà ad una maggiore vigilanza e controllo su tutto il territorio. Pertanto, a garanzia della sicurezza di ciascuno, sarà bene adeguarsi a quanto prevede la nuova norma.

