Cosa fare con un titolo azionario in bilico tra un rialzo del 900% e un ribasso del 97% come Fullsix? Rischiare di rimanere coinvolti nel possibile tracollo delle quotazioni o fare l’affare della vita?

Dal punto di vista dei fondamentali sicuramente entrare in acquisto sul titolo non è un buon affare. Tra le altre cose la società è in perdita. Le cose, però, cambiano decisamente se si guarda all’andamento dei prezzi e dei volumi nelle ultime sedute.

Ad esempio durante la seduta del 20 agosto, con un indice italiano che perdeva circa l’1,5%, Fullsix guadagnava il 4% con volumi circa 4 volte superiori alla media degli ultimi 3 mesi.

Cosa fare con un titolo azionario in bilico tra un rialzo del 900% e un ribasso del 97%? Vediamo la risposta dell’analisi grafica e previsionale

Fullsix (MIL:FUL) ha chiuso la seduta del 20 agosto in rialzo del 4% segnando un ultimo prezzo a 0,676€.

Sul time frame settimanale la proiezione in corso è rialzista e ha già raggiunto il suo terzo obiettivo di prezzo in area 0,7217€. Si spiega in questo modo la battuta di arresto delle quotazioni. D’altra parte il supporto in area 0,63€, sotto il quale la tendenza in corso girerebbe al ribasso, sta tenendo molto bene. Bisogna, quindi, monitorare con attenzione quanto accadrà su questi due livelli. La rottura al rialzo di area 0,7217€ farebbe scattare una nuova gamba rialzista verso obiettivi da calcolare, mentre al ribasso le quotazioni si dirigerebbero verso la massima estensione in area 0,0178€ per un potenziale ribasso del 97%.

Cosa aspettarsi nel lungo periodo?

Sul mensile la situazione sembrerebbe essere più chiara. È vero che la proiezione in corso è ribassista, ma c’è stato un segnale di BottomHunter e le quotazioni sono attaccate alla resistenza in area 0,7075€. Una chiusura superiore a questo livello aprirebbe le porte a una proiezione rialzista che avrebbe nell’ordine i seguenti obiettivi: 2,67€, 4,9€, 7,1€. Qualora dovesse essere raggiunta la massima estensione rialzista il rialzo sarebbe di oltre il 900%, Nel caso minimale, invece, il rialzo sarebbe del 300%.

