Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi ha un gatto lo sa. Lo sa benissimo: è falso pensare che questi nostri amici pelosi e a quattro zampe amano una vita in completa solitudine.

La narrazione per cui i cani sono socievoli e i gatti sono riservati è stata ormai superata da molto tempo. I gatti, infatti, sono solo animali che necessitano di una seduzione costante da parte dei loro padroni. Attenzioni, parole e carezze non devono mai mancare quando abbiamo in casa un gatto.

Inoltre, chi ha un gatto sa anche bene che quest’animale ha i suoi spazi, li sceglie e li custodisce gelosamente. Tuttavia, in pochi sanno che, in totale buona fede, un’azione comune che compiamo con loro può essere pericolosa.

La strada per l’inferno è pavimentata di buone intenzioni si diceva, e con i gatti rischiamo di sbagliare. Mai guardare un gatto negli occhi per evitare spiacevoli inconvenienti.

Il gatto è pur sempre un felino

Sì, spesso ce lo dimentichiamo o ce lo vogliamo dimenticare. Fisseremmo mai un leone negli occhi? Oppure una tigre? O un leopardo? La risposta è senza ombra di dubbio no. Li temeremmo sia per la loro stazza sia per la loro indole.

Per i poveri gattini non conta tanto la stazza, ma l’indole. I gatti sono e restano, infatti, dei felini predatori che al contatto visivo prolungato associano sfida e minaccia. Se guardiamo il nostro gatto prolungatamente non gli trasmettiamo serenità, ma malessere.

Il rischio di essere graffiati

Attenzione, quindi, si potrebbe ribellare e mostrarci i denti o, addirittura, graffiarci. Se proprio non riusciamo a non guardare il nostro amico peloso negli occhi, quantomeno cerchiamo di sbattere costantemente le palpebre.

Si rilasserà e tornerà ad essere sereno come sempre. Magari, ci aiuterà anche ad addormentarci facilmente (focus qui). Quindi, mai guardare negli occhi un gatto per evitare spiacevoli inconvenienti.