A febbraio gli astri continuano a compiere il loro corso, portando tante benedizioni ad alcuni segni che stavano vivendo un periodo difficile. Altri invece continuano a cavalcare l’onda lunga della buona sorte dall’inizio dell’anno. A fare la differenza sarà la Luna, che abbandona finalmente l’Acquario per portare la sua protezione agli altri segni dello zodiaco.

I segni beniamini della Luna a febbraio

Il segno che spicca su tutti per la sua fortuna a tutto tondo a febbraio è quello dello Scorpione. In particolare, amore e affetti andranno a gonfie vele. Niente di meglio, dato che San Valentino è dietro l’angolo. Anche il lavoro però gli riserva grandi soddisfazioni. Dopotutto, è il momento di raccogliere i frutti del suo costante lavoro, che ha condotto con grande perseveranza ed umiltà. Ciò vuol dire che è anche il momento per pensare in grande e togliersi quelle soddisfazioni (anche economiche) ormai più che meritate.

Invece, la passione avvolge il segno del Cancro, sia nella vita di coppia che in occasione di nuovi incontri. C’è voglia di sorprendersi e passare del tempo insieme in modo spontaneo e originale. In ogni caso, il romanticismo è assicurato. Poi, il Cancro potrebbe ricevere qualche buona notizia di lavoro con ricche prospettive all’orizzonte.

Sul podio sale anche il Leone, che questo mese non si può proprio lamentare. Anche le prossime, infatti, saranno giornate molto propizie per i suoi progetti, sia lavorativi che personali. Sfrutta quindi il momento per migliorarsi, facendo più esercizio fisico, meditando e in generale dedicandosi più a sé stesso. Anche il lavoro ne gioverà, portando serenità in ufficio e con i propri partner.

Attenzione alla Luna che porta fortuna, amore e denaro a Cancro e altri segni zodiacali ma ne sfavorisce altri

Nello zodiaco, però, non può esserci solo fortuna e alcuni segni lo sapranno meglio di altri. Primo fra tutti la Bilancia, che soffrirà un momento di tensione o apatia con il proprio partner.

Anche il segno della Vergine perde la sua tranquillità, passando le giornate ad aspettare che finiscano. Sembra aver perso le energie per sostenere i soliti ritmi. Forse è proprio il caso di rallentare, magari dedicando tempo alle persone per lui importanti, che ultimamente ha trascurato.

Concludiamo con il Toro, che dopo un momento positivo fino alla fine di febbraio, si trova la Luna contro. Vive infatti un periodo di profondo sconforto, ma guardandosi davvero intorno potrebbe rendersi conto che non va poi tutto così male. Forse dovrebbe cercare una spalla nella coppia o fra le sue amicizie.

Inoltre, prossimamente sarà meglio fare attenzione alla Luna che porta fortuna, ma anche sfortuna, esercitando prudenza negli investimenti.