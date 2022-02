Fritte o al forno, semplici o guarnite con zucchero a velo e altri stuzzicanti ingredienti, le chiacchiere sono il dolce più goloso del Carnevale. Un croccante impasto base con zucchero, farina, uova e burro, porta nelle nostre case l’allegria che caratterizza il periodo del Carnevale. Da nord a sud del Belpaese assumono nominativi differenti: sono chiamate anche frappe, cenci o bugie. Ogni tradizione si riconosce in un nome specifico e in una modalità di preparazione diversa. Tuttavia, pur tenendo fede alla tradizione, ognuno di noi ha la sua personalissima ricetta, che magari arricchisce durante gli anni con golosi sapori. Infatti, la cucina, anche quando si tratta di ricette della tradizione, ci consente di mixare gli ingredienti e giocare con la fantasia.

Per conservare e mantenere croccanti e friabili le golose chiacchiere di Carnevale possiamo utilizzare questi semplici trucchetti della nonna

Pertanto, spesso variamo gli ingredienti per dare un nuovo sprint a questa preparazione, amata dai grandi e dai bambini. Con la fantasia, per esempio, modifichiamo la classica forma allungata delle chiacchiere, realizzando forme più particolari: un cuore o una luna.

Ovviamente, spesso ci impegniamo anche ad andare alla ricerca di nuovi accostamenti di gusto. Pertanto, alla tradizionale ricetta delle chiacchiere integriamo golosi ingredienti per sorprendere grandi e piccini. In alcuni casi, ci divertiamo a dare una spinta maggiore all’impasto con l’uso dei liquori: anice, mirto, strega o ciò che abbiamo in dispensa. Altre volte, invece, preferiamo farle ripiene o ricoprirle con il cioccolato fuso e la granella di nocciola o pistacchio. Qualunque sia la nostra ricetta, tutte sono in grado di stuzzicare anche i palati più complicati.

Tempistiche

Quando realizziamo le chiacchiere in casa, spesso decidiamo di prepararne a grande quantità con la speranza che ci durino per lungo tempo. Infatti, ognuno di noi gestisce come meglio può la sua quotidianità. Quindi, spesso cerchiamo di anticipare alcune preparazioni culinarie così da non dover stare continuamente con le mani in pasta. È il caso delle chiacchiere che, se preparate in anticipo, generalmente riusciamo a mantenere friabili e croccanti per un paio di giorni. Tuttavia, ci sono dei semplici accorgimenti, che possiamo utilizzare, per conservare e mantenere croccanti e friabili questi golosi dolci.

Trucchetti della nonna

Di solito, se conservate in maniera errata, le chiacchiere sono gustose e croccanti appena fatte e il giorno seguente. Di giorno in giorno, si afflosciano perdendo la loro tipica croccantezza.

Per far sì che si mantengano al meglio per più giorni, possiamo conservarle in diversi modi. Potremmo, per esempio, conservarle in un sacchetto di plastica per alimenti, sigillandole con l’apposito laccetto. Oltre al sacchetto di plastica, potremmo utilizzare anche un sacchetto di carta, simile a quelli con cui solitamente conserviamo il pane. Ovviamente, in entrambi i casi, dovremo far attenzione a non schiacciarle.

Per evitare il rischio di frantumarle, potremmo conservarle, sigillandole, in un contenitore in vetro per alimenti o, in alternativa, sotto una campana di vetro per dolci.

