Noi italiani siamo quel popolo che è capace di mangiare pasta anche tutti i giorni a pranzo. Di conseguenza, tranne i rari casi di quei fortunati che possono farsela a casa o hanno ancora la nonna che gliela fa, dobbiamo andarla a comprare.

In particolare, esistono due possibilità: o la compriamo al supermercato o la compriamo al pastificio. Naturalmente, si tratta di due offerte di pasta diverse, dato che al supermercato troviamo soprattutto la pasta secca mentre al pastificio quella fresca.

Quando ci troviamo di fronte al prezzo da pagare, siamo a volte increduli per il suo basso costo e altre volte, invece, ci sembra che costi davvero troppo. Qual è dunque il prezzo giusto per un pacchetto di pasta? Ecco quanto dovrebbe costare al supermercato la pasta per farci risparmiare consumando comunque un prodotto di qualità, scopriamolo insieme.

Le indagini

Secondo un’analisi condotta dal Altroconsumo possiamo trovare della pasta anche a poco più di cinquanta centesimi al chilo.

In genere, però, al supermercato i principali marchi di pasta sono all’incirca sui 2,50 euro al chilo. Se scegliamo la pasta biologica, il prezzo medio sale, ovvero raggiunge e supera anche i 4 euro al chilo.

Nei pastifici, invece, possiamo trovare della pasta anche sopra i 10 euro al chilo.

In altre parole, ci sono tantissimi prezzi per delle paste diverse e molti consumatori si sono chiesti il perché. Ebbene, secondo un’indagine della Radiotelevisione svizzera RTS, un prezzo troppo basso potrebbe essere sintomo di cattiva qualità del grano con cui è stata fatta la pasta. Parliamo di quelle paste che al chilo non superano gli 80 centesimi.

Ecco quanto dovrebbe costare al supermercato la pasta meno cara ma di qualità secondo gli esperti

D’altra parte, invece, ci sono alcuni maestri pastai o alcuni pastifici che vendono la pasta anche a più di dieci euro al chilo. Ciò che pesa più del resto è la qualità del grano e dal valore nutrizionale dei diversi tipi di farina.

Inoltre, se parliamo di farine biologiche, va da sé che la pasta costi ancora di più. Se poi ci aggiungiamo anche la provenienza certificata, naturalmente italiana, il costo sale ancora.

Sempre l’inchiesta della radio svizzera ci svela un ultimo segreto: la pasta industriale non dovrebbe costare meno di due euro al chilo, mentre quella biologica non meno di tre euro al chilo. Invece, la pasta artigianale o fresca non dovrebbe stare sotto i 7 euro al chilo.

Approfondimento

