Un nuovo problema colpisce i Mac e i suoi utenti. Ed è stato scoperto assolutamente per caso. Si tratta di un bug nel codice di iCloud che rende, di fatto, impossibile usare il sistema Apple. Il rischio è che si perdano anche i dati personali. Bisogna conoscere questi problemi per evitare di caderci. E gli Esperti di Tecnologia della Redazione di ProiezionidiBorsa sono qui come sempre per aiutare i Lettori.

La questione è un po’ tecnica, ma ugualmente semplicissima. La scoperta del bug è avvenuta per caso, ed è stata denunciata da una donna su Twitter. Il suo nome è Rachel True: attenzione al cognome che fa impazzire il Mac facendo perdere i dati.

Non può essere “Vero”

Ecco cos’è successo. Rachel True sta raccontando su Twitter la sua incredibile e assurda vicenda. Bisogna partire da una piccola considerazione: il cognome di Rachel, “True’”, in italiano significa “Vero’”. In informatica la parola “true” viene spesso utilizzata nei codici di un programma per indicare una variabile precisa. Si chiama flag booleano. Niente di complesso: è un valore che può essere, tipicamente, o vero o falso. Per indicare questo, si usano appunto le parole chiavi “true” e “false’”. Qui c’è il problema per Rachel.

Quando la donna si registra a iCloud inserendo i suoi dati personali, infatti, il codice del programma non riconosce la parola “True” come un cognome, ma come una variabile booleana. Mandando in blocco l’intero sistema!

Un problema non da poco

Rachel ha raccontato la sua storia su Twitter. Un’odissea che dura da diversi mesi. Non poteva sapere che avrebbe dovuto fare attenzione al cognome che fa impazzire il Mac facendo perdere i dati. Da mesi Rachel sta tentando di risolvere il problema, anche con diverse telefonate all’assistenza clienti, ma senza successo.

Le rimane una piccola gioia: potrebbe accedere al programma Bug Bounty di Apple. Questo garantisce riconoscimenti e anche ricompense in denaro a chi scova questo genere di problemi ai sistemi dell’azienda di Cupertino.