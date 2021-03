La rubrica “Zero Sprechi” di ProiezionidiBorsa è una delle più seguite dai Lettori. Le proposte degli Esperti della Redazione sono sempre ben accolte da tutti. Un ottimo modo per riciclare in maniera intelligente è infatti quello di riutilizzare ingredienti e materiali che si hanno normalmente in casa.

Il passato e i rimedi della nonna sono sempre una grande fonte di trucchetti, metodi e di ricette per evitare sprechi. Uno dei più classici è realizzare il sapone in casa. Le nonne raccoglievano gli oli avanzati durante tutto l’anno e li utilizzavano, assieme ad altri ingredienti, per la cosmesi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Una ricetta antica

In realtà è molto comodo fare il sapone in casa con il caffè con un metodo semplicissimo e pochi ingredienti insospettabili. La ricetta non è nuova, ma la Redazione di ProiezionidiBorsa l’ha rimodernata e riadattata per il presente. Questi gli ingredienti:

300 grammi di olio d’oliva;

125 grammi di olio di cocco;

50 grammi di olio di ricino;

25 grammi di burro di cacao;

150 grammi di caffè;

50 grammi di fondi di caffè;

15 grammi di cacao;

70 grammi di soda caustica.

Fare attenzione con gli ingredienti

Il procedimento è davvero facile, ma richiede qualche accorgimento. In particolare, bisogna indossare guanti, occhiali protettivi e aprire le finestre quando si maneggia la soda caustica. Ecco cosa fare.

In un contenitore graduato alto versare l’olio d’oliva, l’olio di cocco, l’olio di ricino e il burro di cacao, dando una mescolata alla fine. In un secondo recipiente unire il caffè, i fondi di caffè e il cacao. Mescolare bene prima di aggiungere la soda caustica, facendo molta attenzione. Il caffè funziona da antiossidante, mentre i fondi di caffè e il cacao saranno un esfoliante naturale.

Unire i due composti e mescolarli bene con un mixer a immersione. Versare il prodotto in uno stampo di silicone per plumcake. Lasciar solidificare per 24 ore. Il risultato finale è una sorta di “panetto” che si può tagliare a saponette, confezionare e decorare a scelta.

Meglio, comunque, attendere 30 giorni prima di utilizzarlo, per far sì che la reazione della soda caustica si esaurisca. Fare il sapone in casa con il caffè con un metodo semplicissimo e pochi ingredienti insospettabili diventa così alla portata di tutti!