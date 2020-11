I contenitori di plastica sono un alleato fondamentale in cucina. Permettono infatti di conservare gli avanzi in frigorifero. Oppure di preparare le porzioni di cibo da portare al lavoro o a scuola. Rispetto ai contenitori usa e getta, sono anche amici dell’ambiente. Tuttavia, pulirli si rivela spesso un incubo. Quando li si usa per conservare cibi grassi, rimangono unti. Alcune macchie di sugo di pomodoro sembrano non sparire mai. Per non parlare del fatto che spesso si impregnano dell’odore degli alimenti! In molti risolvono il problema mettendoli in lavastoviglie. Ma non sempre si ha questo elettrodomestico a disposizione. Fortunatamente, esiste una soluzione rapida. Ecco il trucco geniale per sgrassare i contenitori di plastica in 45 secondi.

Come usare la carta da cucina per sgrassare i contenitori di plastica

Viene da TikTok il trucco geniale per sgrassare i contenitori di plastica in 45 secondi. Questa soluzione magica è infatti diventata virale sul social preferito dagli adolescenti. L’ingrediente segreto è il classico rotolo di carta assorbente da cucina. Ecco come replicare il trucchetto:

a) mettere qualche goccia di detersivo all’interno del contenitore da sgrassare;

b) aggiungere acqua calda;

c) strappare a pezzetti un foglio di carta assorbente da cucina;

d) aggiungere i frammenti di carta assorbente nel contenitore;

e) chiudere il contenitore di plastica con il suo coperchio;

f) agitare vigorosamente per circa 45 secondi;

g) sciacquare con acqua calda.

I risultati dovrebbero essere garantiti in meno di un minuto. Ma, per le macchie più persistenti, può essere necessario insistere.

Gli altri rimedi fai-da-te

Per chi non volesse usare il detersivo e la carta assorbente, esistono altri rimedi. Fra i più efficaci vi sono:

a) acqua tiepida e succo di limone (meglio ancora se vi si lascia in ammollo il contenitore per un paio d’ore);

b) aceto;

c) bicarbonato, da sfregare sul contenitore con una spugnetta o uno spazzolino.

Questi metodi, oltre a eliminare le macchie, permettono anche di disfarsi degli odori del cibo.

