Le truffe online sono oramai sempre più frequenti e in continua trasformazione. Nel 2020 complice anche la pandemia, secondo i dati riportati dalla Polizia postale, il numero delle truffe sul web, è praticamente raddoppiato. Si stimano circa 95mila casi in un solo anno.

La situazione epidemiologica ha infatti invogliato e, a volte, costretto per necessità, sempre più consumatori a rivolgersi al mercato digitale. Un mercato sul quale si può trovare di tutto, dagli acquisti in ambito sanitario per medicinali fino alle truffe sulle finte raccolte di fondi per la beneficenza.

Recentemente sono stati coinvolti in importanti frodi, loro malgrado, anche prestigiosi enti come Poste Italiane, INPS e vari Istituti bancari.

Dalle truffe più comuni e banali con semplici SMS o email a quelle più sofisticate, gli unici strumenti di difesa sono l’informazione e la prudenza.

Al riguardo, è importante seguire i consigli pubblicati dalla Polizia di Stato sullo Sportello per la sicurezza degli utenti del web.

Quest’oggi però insieme agli Esperti di Tecnologia di ProiezionidiBorsa parleremo non del classico SMS truffa ma di un altro tipo di messaggio.

Perciò, attenzione agli SMS che in molti stanno ricevendo sul proprio cellulare, non è una truffa ma si rischiano noiose conseguenze.

Le compagnie telefoniche

Prima la Vodafone ed ora anche la TIM hanno annunciato ufficialmente di aver dato inizio alle procedure per la progressiva dismissione della connettività 3G.

Dal mese di aprile 2022, la rete 3G ossia quella più obsoleta non funzionerà più.

Mentre saranno potenziate le reti 4G e 5G.

A comunicare agli utenti il cambiamento, le stesse compagnie telefoniche anche attraverso SMS.

A questo punto cosa devono aspettarsi i clienti, come cambia la rete e, soprattutto, cosa devono fare per non trovarsi all’improvviso isolati?

Coloro che posseggono degli smartphone e dei tablet un po’ vecchiotti, ben presto, non potranno più utilizzarli come sempre.

Infatti, su questi dispostivi non si potrà più navigare su internet, ma solo effettuare o ricevere telefonate.

O inviare e ricevere SMS, in quanto dotati di una tecnologia la 3G, non più adeguata.

Stesse sorti anche per altri dispositivi non di ultima generazione tipo router, chiavette e sistemi di allarme.

Cosa fare

I clienti TIM per maggiori informazioni potranno consultare la home page della compagnia telefonica oppure recarsi direttamente in un punto TIM.

Gli operatori controlleranno il dispositivo e qualora fosse necessario sostituirlo in base alle proprie esigenze, valuteranno con il cliente le possibili soluzioni.