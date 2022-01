I negozi stanno già preparando le vetrine per la prossima stagione primaverile. Scompaiono così giubbini, cappotti e piumini vari per far posto alle giacche in pelle. Sarebbe bello poterle già indossare perché significherebbe che la stagione fredda è finita.

Purtroppo non possiamo dire che sia così. In gran parte d’Italia il tempo ballerino ci sta regalando temperature sotto lo zero. Da qualche parte nevica da altre la pioggia è intervallata da un timido sole. Ancora manca qualche mese all’innalzamento delle temperature, dobbiamo rassegnarci.

Già si parla di moda primavera estate 2022 ma ecco cosa serve assolutamente per questi mesi invernali

Però è anche vero che vorremmo abbandonare i capispalla grossi e ingombranti. A meno che non ci serva qualcosa di super imbottito per andare sulla neve vorremmo qualcosa di più leggero. Ideale da abbinare anche a look più formali per andare in ufficio, ad esempio. Ma anche per uscire per un aperitivo serale senza ritrovarci imbacuccate dalla testa ai piedi.

La soluzione su cui puntare

Brevettato nel 1976, il Gore-Tex è un tessuto sintetico impermeabile e traspirante. Questo tessuto è costituito da teflon microporoso che agevola la traspirazione ma mantiene estremamente caldi. Utilizzato principalmente per abbigliamento tecnico ora si utilizza anche per capi più alla moda.

Il Gore-Tex e tessuti simili anche creati da tessuti riciclati sono il futuro. Anche i più grandi stilisti stanno utilizzando questi materiali per le loro collezioni. Non è insolito vedere cappottini e impermeabili imbottiti di classe prodotti da questi tessuti. Imbottiture soffici ma non ingombranti fatte anche in microfibra con rivestimenti idrorepellenti.

Un must per questi due mesi o poco più di vento intenso e piogge costanti. Possiamo indossare un bel maglione e un paio di leggins e mettere sopra un bel giubbino idrorepellente. Così siamo pronti ad affrontare freddo e pioggia senza temere di bagnarci. Mi raccomando però non sono le scarpe da ginnastica la soluzione per non bagnarsi i piedi. Indossiamo anfibi o comunque scarpe con la tomaia idrorepellente anche più sportive.

Insomma, già si parla di moda primavera estate 2022 ma ecco cosa serve assolutamente per questi mesi invernali. L’inverno e il freddo non vogliono ancora abbandonarci purtroppo, quindi è bene munirsi di capi caldi. Possiamo approfittare degli ulteriori ribassi per acquistare un bel giubbino con i saldi. Compriamo ora per sfruttare questo capospalla anche nelle prossime stagioni perché è sempre un evergreen. Se poi vogliamo qualcosa di più stiloso e attuale tiriamo fuori dall’armadio il gilet in piumino. Comodissimo e all’ultimo grido è tornato a spopolare quest’anno.

