Abbiamo già visto quali sono i 3 modi per risparmiare anche migliaia di euro sul canone d’affitto di casa. In particolare, una possibilità di tagliare le spese dell’alloggio è data dai sostegni erogati dai Comuni. In base alle risorse disponibili, infatti, le Amministrazioni comunali stanziano fondi per “alleggerire” questa voce di spesa dei propri cittadini. Ovviamente non sono misure accessibili a tutti, ma riservate solo a chi versa in condizioni di bisogno.

Con riferimento a questi sostegni, attenzione agli importanti bonus affitto per chi risiede in una di queste 2 città sul mare.

Il contributo affitto 2021 in Liguria

La Giunta regionale ligure ha di recente stanziato, ai Comuni della Regione, fondi per questa particolare voce di spesa. I Comuni poi adotteranno requisiti e criteri di riparto e attribuzione dei fondi, che verranno pubblicati in appositi bandi.

In questa sede vediamo brevemente i punti chiave dei bandi pubblicati dai Comuni di Genova e Imperia.

Il bonus del Comune di Genova

Possono partecipare al bando i titolari di un contratto di locazione prima casa, regolarmente registrato entro il 2021.

Vediamo alcuni dei requisiti richiesti. Anzitutto la cittadinanza italiana o Stato UE o il regolare permesso di soggiorno di lungo periodo. Poi la residenza anagrafica nel Comune di Genova nell’immobile in locazione e oggetto del contributo. Ancora, la residenza da almeno 2 anni consecutivi (antecedenti alla pubblicazione del bando) nel Comune di Genova. Inoltre la titolarità di un contratto d’affitto di un immobile ad uso abitativo, incluso nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 e A6.

Il bando elenca anche le tipologie di immobili esclusi dai contributi e i requisiti ISEE (inferiore a 16.700 euro; i dettagli al riguardo sono la lettera j) dell’art. 1).

Inoltre sono esclusi i contratti d‘affitto il cui canone annuo (escluse le spese di amministrazione), sia superiore a 7.800 euro.

Il contributo teorico è pari al 40%, calcolato su un canone di locazione annuale massimo di 6mila euro. Quindi il contributo teorico massimo è pari a 2.400 euro (quello minimo ammissibile è invece pari a 500 euro). Il termine per la presentazione della domanda è fissato all’8 ottobre 2021.

Bando “SOS famiglie” ad Imperia

Il bando della città di Imperia affronta tre problemi: quello alimentare con i buoni spesa), dà un sostegno per pagare il canone di affitto (LINEA 2) e le utenze domestiche. Si può presentare istanza per una sola delle tre linee d’intervento.

Le misure si rivolgono agli iscritti all’Anagrafe del Comune, di nazionalità italiana o europea o extracomunitari in possesso dei titoli di soggiorno. Non possono partecipare coloro i quali già percepiscono RdC o PdC, mentre la soglia (massima) ISEE è fissata n 30mila euro.

Inoltre l’art. 4 prevede altri criteri di ammissione. Tra questi citiamo quello legato alla superficie netta interna dell’appartamento e del canone annuo (deve essere compreso tra i 3.000 e i 7.800 euro).

Gli interessati possono inoltrare istanza (usando esclusivamente il modulo in allegato a bando) ma solo per uno delle tre tipologie di sostegno. In questo caso la scadenza per l’invio della domanda è fissata al 15 ottobre.

Considerata la quantità di dettagli e le casistiche particolari, si invitano i Lettori interessati a prendere visione integrale dei bandi su citati.

Infine, oltre a questi due Comuni, anche altre Amministrazioni comunali liguri potrebbero essere interessate dalla misura. Quindi è bene dare uno sguardo al sito web del proprio Comune per capire se vi sono simili bandi o se verranno pubblicati a breve.

