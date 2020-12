Ecco una delle ricette perfette da portare in tavola alla fine dei pranzi e delle cene natalizie: i dolcetti al cioccolato e caramello senza cottura, perfetti per accompagnare il caffè.

Gli ingredienti

Di seguito, l’elenco degli ingredienti per circa dodici pezzi:

a) 100 grammi di burro;

b) 150 grammi di biscotti di tipo digestive;

c) caramello salato, quanto basta;

d) 200 grammi di cioccolato fondente o latte;

e) sale, quanto basta.

Il procedimento per preparare dei dolcetti perfetti per accompagnare il caffè

Per preparare questa ricetta consigliamo di comprare il caramello o di averlo già pronto. Questo piccolo trucco, infatti, velocizza molto la ricetta.

Se si hanno dubbi su come preparare il caramello consigliamo di consultare altri articoli presenti sul sito di ProiezionidiBorsa che spiegano il procedimento molto dettagliatamente.

Prendiamo un sacchetto antigelo e inseriamo dentro la quantità di biscotti indicata. Prendiamo un mattarello e sbricioliamoli il più finemente possibile. Trasferiamoli in una ciotola e inseriamo dentro 100 grammi di burro fuso tramite l’utilizzo del microonde.

Amalgamiamo bene con una spatola e lasciamo tutto il composto in freezer per un quarto d’ora. Prendiamo degli stampi in silicone e adagiamo uno strato di biscotto sbriciolato. Sopra cospargiamo il caramello salato.

Prendiamo il cioccolato e fondiamolo o a bagnomaria o con l’aiuto del microonde. Versiamo per ultimo nello stampino, mettendo un pizzico di sale e rimettiamo il tutto in freezer per un altro quarto d’ora in modo da solidificare il tutto.

Oggi abbiamo spiegato come preparare i dolcetti al cioccolato e caramello senza cottura perfetti per accompagnare il caffè. Se desidera fare un’ottima figura portando in tavola dei dolci particolari e facili da preparare, consigliamo di consultare la nostra rubrica dedicata alla cucina. Ad esempio, ecco qui una ricetta per portare in tavola una deliziosa e buonissima mousse alla ricotta e al kiwi.