Quante volte è capitato di sognare una disgrazia, un evento sfortunato o addirittura una tragedia? Che significato hanno questi sogni? Veramente sono premonitori di qualcosa che può accaderci di negativo? Ci sono sogni che effettivamente sono indicatori di eventi sfortunati, come i sogni che tratteremo in questo articolo. Quindi, attenzione perché ci sono brutte notizie per chi fa questo sogno perché potrebbe essere premonitore di eventi sfortunati.

Sono veramente premonitori?

Un sogno premonitore è un sogno che dà delle indicazioni su ciò che potrebbe accadere nella realtà. Un esempio che si è effettivamente verificato è quello dell’affondamento del Titanic. Quando accadde centinaia di persone dichiararono di aver sognato in precedenza l’affondamento. Probabilmente anche influenzati dalla massiccia pubblicità data all’evento imminente e anche all’insistenza sul fatto che il Titanic fosse inaffondabile. L’ipotesi fatta è che abbiano potuto effettivamente sognare l’affondamento del Titanic alcune menti più suggestionabili della media.

A volte il sogno premonitore non è così chiaro ma si manifesta per simboli. Il classico esempio è quello di sognare un gatto nero, oppure un corvo, un viaggio, di volare, una scalinata, una stanza buia, ecc. Il problema è che noi facciamo diversi sogni a notte. Come fare a capire se un sogno è premonitore? Prima di tutto perché il sogno possa essere fonte di premonizione deve essere ricordato. Un sogno che ricordiamo bene e che magari è ricorso più volte nella nostra mente allora potrebbe essere premonitore.

Brutte notizie per chi fa questo sogno perché potrebbe essere premonitore di eventi sfortunati

Il gatto è insieme al cane l’animale domestico per eccellenza. Eppure sognare un gatto è considerato di cattivo auspicio a differenza di un sogno in cui domina il cane. Non è un caso che il gatto nero sia per definizione un simbolo di sfortuna, specialmente se attraversa la strada. Sognare un gatto nero potrebbe essere premonitore di qualcosa di negativo. Nei sogni sono simbolo di tradimento, pettegolezzo e invidia, specialmente di amici e conoscenti. Chi sogna un gatto nero ha inconsciamente paura di subire questa sorte. Teme che una persona o più persone intorno vogliano tradirlo, ferirlo nell’animo, fargli psicologicamente male, screditarlo.

Se si sognano più gatti neri, questo viene interpretato come un avvertimento di un pericolo imminente. C’è il rischio di qualcosa di negativo che sta per accadere a breve. Se questo viene considerato un segnale premonitore, chi ha fatto il sogno deve guardarsi dalle persone intorno a lui, amici e colleghi di lavoro.

