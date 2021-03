I sogni sono una parte importante della nostra vita. Infatti passiamo tra un terzo e un quarto della nostra esistenza a dormire e per circa un terzo di questo tempo a sognare. Se anche dormissimo una media di 6 ore al giorno, su una vita di 80 anni, 20 sarebbero stati impiegati a dormire. Buona parte di questi 20 anni di sonno gli passiamo sognando, anche se poi molto spesso i sogni non si ricordano. Ma i sogni che si ricordano hanno un significato. Il primo che si è cimentato nello loro studio, è stato Sigmund Freud. I risultati sono riportati nella celebre opera: L’interpretazione dei sogni, del 1899.

Ecco qual è il significato misterioso di questi sogni che molti fanno

Lungi dal voler entrare in competizione col padre della psicoanalisi, ma partendo dai suoi studi, di seguito vogliamo fare un focus su alcuni sogni. Nelle righe seguenti vogliamo dare un’interpretazione e un significato ad alcuni pensieri inconsci che affollano la nostra mente durante il sonno. Ecco qual è il significato misterioso di questi sogni che molti fanno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Spesso capita si sognare di essere inseguiti. Probabilmente questo sogno è conseguenza di un qualcosa che ci assilla e dal quale stiamo scappando nella vita reale. Potrebbe essere una persona, come un problema. Fuggire significa non avere il coraggio di confrontarsi e quindi, indirettamente, avere paura di fallire, di non avere successo.

Cadere e volare

Altro sogno ricorrente è quello di cadere. In genere viene fatto da chi si ritrova molte responsabilità. Anche questo, come quello precedente, fa affiorare delle insicurezze. Cadere è come perdere il controllo. Si passa da uno stato di certezza (equilibrio) ad uno d’incertezza (disequilibrio), quindi di rischio. Probabilmente è il segnale che si avverte il pericolo di essere travolti da avvenimenti di cui si rischia di perde il controllo. Potrebbe manifestarsi dopo avere fallito un obiettivo od avere mancato un traguardo, non necessariamente importante.

All’opposto del sognare di cadere, c’è il sogno di volare. Qui le interpretazioni sono duplici. Si può sognare di volare per fuggire dai problemi quotidiani. Sogno che viene fatto da chi si sente oppresso dalle piccole e grandi responsabilità della vita e desidera liberarsene. E c’è il volo creativo, di chi prova un senso di gioia, allegria nel volo, riflesso di una fase di vita serena, felice, leggera.

Approfondimento

A proposito di tempo, ecco alcuni suggerimenti utili per fare più cose in meno tempo.