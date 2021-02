Gli oli essenziali possono fare bene alla nostre salute

Tutti noi conosciamo gli oli essenziali e li utilizziamo soprattutto come profumatori. Tuttavia i suoi utilizzi possono essere molteplici, in particolare per il nostro benessere fisico. Infatti grazie all’aromaterapia questi oli essenziali possono aiutare la nostra salute. Gli oli essenziali possono fare bene alla nostra salute, scopriamo perché e i loro benefici.

Aromaterapia e qualità degli oli essenziali

L’aromaterapia è un ramo della fitoterapia. La fitoterapia è una pratica che prevede l’uso di piante o dei loro estratti per prendersi cura della nostra salute. L’aromaterapia per curare utilizza solo gli oli essenziali delle piante, cioè quelle sostanze volatili e dal forte odore emanate dai vegetali. Questi oli vengono estratti da più parti delle piante, come fiori, petali, frutti, foglie, legno, corteccia, semi e radici. La tecnica più utilizzata è quella della distillazione in corrente di vapore, ma esistono anche altri metodi.

Gli oli essenziali conosciuti sono 3.000, e di ben 300 si conosce l’efficacia. Tuttavia l’aromaterapia non può essere definita una vera e propria terapia poiché mancano dati clinici, testi scritti di base, modalità di utilizzo standardizzate, ecc.

Gli oli essenziali hanno però delle qualità ben conosciute. Essi sono antibiotici, antisettici, antivirali, antiinfettivi, battericidi, fungicidi, anestetici, antidolorifici, cicatrizzanti, antispasmodici, balsamici e possono portare benefici al sistema nervoso centrale e periferico. Ogni olio essenziale ha i suoi principi attivi, le sue qualità e i suoi metodi di applicazione. Tra questi ultimi troviamo: inalazione e vaporizzazione, applicazione cutanea (massaggi, pediluvi, maschere, creme, impacchi), orale e permucotica (a contatto con le mucose).

A cosa fare attenzione e controindicazioni

Gli oli essenziali possono far bene alla nostra salute, ma bisogna saperli usare. Infatti un uso sbagliato o eccessivo potrebbe portare problemi, come l’intossicazione o l’irritazione della pelle e delle vie respiratorie. Per questo motivo bisogna usarli sempre e solo seguendo scrupolosamente i consigli e le indicazioni degli esperti.

Inoltre per poter essere pienamente efficaci gli oli essenziali che compriamo devono essere puri al 100%. Diffidiamo quindi dei prezzi che sembrano troppo bassi. E soprattutto controlliamo sempre l’etichetta. In quest’ultima dobbiamo trovare: la purezza al 100%, il nome scientifico della pianta, la parte usata per l’estrazione, la provenienza, i principi attivi.