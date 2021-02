Indossare la mascherina è ormai una nostra abitudine. Poco prima di chiudere la porta della nostra casa ripassiamo a mente una serie di oggetti da non dimenticare.

La borsa c’è, il portafoglio pure, le chiavi in mano, cosa manca? Ah sì, la mascherina.

Tuttavia esiste una categoria di persone che, indossandola, entra in un mondo parallelo contrassegnato da nebbia: i portatori di occhiali da vista.

Purtroppo, la combo mascherina-occhiali non è facile da tollerare per via dell’appannamento degli occhiali.

Scopriamo quali sono alcuni semplici ed efficaci trucchetti per dire addio agli occhiali che si appannano con la mascherina.

Perché gli occhiali si appannano utilizzando la mascherina?

Questo fenomeno si verifica poiché, indossando la mascherina, si espira aria calda che uscirà dalla parte superiore della mascherina. Essendo gli occhiali posti al di sopra della stessa, l’aria che fuoriesce tende a vaporizzarsi e formerà quella fastidiosa condensa sulla superficie degli occhiali.

La condensa è dunque il frutto del vapore acqueo del respiro e la superficie più fredda delle lenti.

Uno dei trucchi più pratici utilizzati dai medici è quella di fissare la mascherina al naso attraverso l’uso del nastro bi-adesivo.

Infatti, questo semplice strumento sarà in grado di far aderire perfettamente la mascherina al naso, sigillando l’aria all’interno della mascherina che uscirà da altre via di fuga, come il fondo o i lati.

Inoltre, per conoscere un altro dei modi per risolvere questo problema, si potrà leggere un altro articolo cliccando qui.

Questione di lavaggio

Un altro trucco consiste nel lavare gli occhiali con acqua e sapone.

Attraverso questa operazione non solo i propri occhiali saranno più puliti ma, con l’uso dell’acqua saponata, saranno rivestiti da un sottilissimo strato che fungerà da protezione ed eviterà la formazione di condensa.

Tra i semplici ed efficaci trucchetti per dire addio agli occhiali che si appannano con la mascherina rientrano anche i prodotti anti-appannamento.

Esistono spray e gel in grado di disperdere rapidamente la condensa che si forma sulle lenti.

E se non si hanno le possibilità economiche per potere acquistare degli occhiali anti-appannamento basterà cercare di tenere il labbro superiore sopra il labbro inferiore quando si espira l’aria.