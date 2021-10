Ci vuole poco per accontentare i bambini e gli adulti con un piatto semplice, nonché veloce ed appetitoso. Oggi tutti puntano sulla pizza a consegna rapida, ma l’antica tradizione salentina trasforma la mozzarella in un piatto super gustoso ed economico.

C’è mozzarella e mozzarella

Qualche anno fa con la parola mozzarella si poteva indicare allo stesso modo sia quella di bufala sia quella di latte vaccino. Oggi le cose sono cambiate, e con mozzarella si intende quella fatta con latte di bufala. Se poi è mozzarella DOP, allora il latte deve essere esclusivamente di bufala. Se volessimo indicare, invece, una mozzarella fatta di solo latte di mucca, allora dovremmo utilizzare il termine fiordilatte. Per il nostro piatto potremmo utilizzare il fiordilatte, che ha il vantaggio di produrre meno latte della mozzarella.

Ecco un piatto amato dai piccini, che ogni volta crea l’occasione per assaporare dei rustici squisiti. Vediamo così quali sono gli ingredienti per fare dei gustosissimi rustici con mozzarella e pomodoro molto diffusi nel leccese. Gli ingredienti indicati sono solo per la preparazione dei rustici. La ricetta prevede l’uso della besciamella, che potremmo evitare di preparare in casa, acquistando eventualmente quella già pronta.

Ingredienti:

4 rotoli di pasta sfoglia;

50 gr di fiordilatte;

50 gr passata di pomodoro;

1 uovo;

sale;

olio EVO.

Preparazione dei rustici salentini

Una volta assicurataci la preparazione della besciamella, passiamo ad affettare e tritare il fiordilatte, eliminando il latte in eccesso. Lo prepariamo a piccoli tocchi. Sbattiamo anche l’uovo e aggiungiamo un po’ di olio alla passata.

Apriamo i rotoli di pasta sfoglia e adagiamoli su un piano. Con le formine circolari dal diametro di 10 cm, ricaviamo 16 cerchi. Con la formina da 8 cm ricaviamo 8 cerchi. Ora sulla teglia da forno adagiamo un foglio di carta da forno, su cui poggiamo 8 cerchi grandi. Con il pennello spalmiamo l’uovo sulle sfoglie e aggiungiamo su di esse un’altra sfoglia della stessa dimensione.

Sopra, al centro, aggiungiamo un buon cucchiaino di besciamella, un altro giusto di passata di pomodoro e poi del fiordilatte tritato. I bordi li spennelliamo ancora con l’uovo. Ora con i dischi più piccoli copriamo il ripieno e sigilliamo quelli più grandi, schiacciandoli sui bordi.

Si spennellano sopra ancora con l’uovo e si mettono in forno. La cottura sarà per 20 minuti a 200 gradi. Questi rustici, una volta pronti, metteranno tutti d’accordo per la loro bontà. Un piatto che vorremo ripetere ancora.

